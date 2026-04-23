Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece La histórica conductora marcó que permanecerá en su domicilio, debido a que padece un cuadro viral. "Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme", señaló. + Seguir en







Mirtha Legrand continúa su recuperación. Storylab

La conductora Mirtha Legrand anunció que pospuso su vuelta a su programa en El Trece, debido al cuadro viral que padece por el cual tampoco concurrió el último sábado, por lo que realizará "un poco más de reposo". Además, agradeció a sus seguidores debido al apoyo que recibió.

En la red social X, Legrand, quien tiene 99 años, anunció que permanecerá en su domicilio por una sugerencia de su médico: "Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!".

Mirtha Legrand tuit La publicación de Mirtha Legrand. X Aunque es una mujer longeva, la Chiqui mantiene una rutina activa y nocturna, con interés por la televisión, la lectura de diarios, kinesiología, caminatas y vida social. Siempre que puede va al teatro, ya que le encanta ver a sus colegas.

En tal sentido, la última vez que fue vista en público fue el 10 de abril en Rocky, la obra de Nicolás Vázquez, a la cual fue acompañada por un grupo de amigos y se ubicó en los asientos en una función a sala llena.