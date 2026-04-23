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Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

La histórica conductora marcó que permanecerá en su domicilio, debido a que padece un cuadro viral. "Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme", señaló.

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

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Mirtha Legrand regresará el sábado.
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En la red social X, Legrand, quien tiene 99 años, anunció que permanecerá en su domicilio por una sugerencia de su médico: "Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!".

Mirtha Legrand tuit
La publicaci&oacute;n de Mirtha Legrand.

La publicación de Mirtha Legrand.

Aunque es una mujer longeva, la Chiqui mantiene una rutina activa y nocturna, con interés por la televisión, la lectura de diarios, kinesiología, caminatas y vida social. Siempre que puede va al teatro, ya que le encanta ver a sus colegas.

En tal sentido, la última vez que fue vista en público fue el 10 de abril en Rocky, la obra de Nicolás Vázquez, a la cual fue acompañada por un grupo de amigos y se ubicó en los asientos en una función a sala llena.

La intimidad de Mirtha Legrand

La Chiqui es una actriz y conductora con una extensa trayectoria en cine y televisión y, a pesar de sus 99 años, se resiste a dejar su contacto con el público, incluso en este caso, cuando tiene un problema de salud. "Es una tozuda total, ella quería venir igual. Hablé y ya tenía bien la voz, ya estaba mucho mejor", aseguró la heredera de Legrand junto a Nacho Viale cuando salieron de grabar los programas.

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