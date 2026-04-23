Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

La hija de la actriz dio la cara tras la salida de su madre por un accidente que derivó en una lesión dental. En una charla sin filtros, la joven analizó la chance de sumarse a la competencia de Telefe.

Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

En medio de la incertidumbre que se generó por el posible reingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano , Anna, su hija, despejó dudas sobre la posibilidad de acompañar a su madre en la casa. La joven se mostró entusiasmada con la idea de ver nuevamente a la actriz dentro del juego para saldar cuentas pendientes.

"A mí me encantaría que vuelva a entrar. Me redivierte. Además, tiene como 'picas' ahí que tiene que concluir", lanzó la joven durante una entrevista exclusiva con Sálvese Quien Pueda (SQP). La influencer reconoció que todavía siente una adrenalina impresionante cada vez que recuerda su participación en el desafío "Congelados".

Sobre su propio futuro como jugadora, Anna dejó una ventana abierta sobre su ingreso al programa conducido por Santiago del Moro. "Verme me veo porque soy fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream. Estoy muy bien ahí", explicó sin titubear y agregó: "Me encantan mis compañeros, estoy muy contenta".

ANNA DEL BOCA SOBRE EL POSIBLE REGRESO DE SU MAMÁ A GRAN HERMANO "Me encantaría que mi mamá vuelva" "Me veo como participante de GH pero me gusta el stream" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/E7WVqCBrdU

La hija de Andrea confesó que a veces se imagina en convivencia con los participantes de la Generación Dorada. "Cine. Sería un bombazo. Me encanta", afirmó entre risas mientras el cronista Rodrigo Bar intentaba sacarle alguna confirmación sobre el esperado repechaje.

Sin embargo, la joven evitó dar precisiones sobre las fechas de regreso de su madre a la casa tras el fuerte accidente en la cocina. "¿Vos te pensás que yo te voy a decir algo? No puedo", cerró Anna ante la cámara.

Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Santiago del Moro anunció la fecha en que se reabrirán las puertas de la casa para algunos de los eliminados de esta temporada exitosa. El conductor confirmó que en mayo llegará la revancha, pero advirtió que habrá pocos lugares disponibles debido al uso del Golden Ticket para nuevos aspirantes.

Es un secreto a voces que Andrea del Boca resulta la elegida por la producción tras su salida abrupta por motivos médicos. La actriz abandonó el ciclo en abril tras sufrir una caída que le provocó lesiones en su dentadura.

El accidente ocurrió el pasado 6 de abril y requirió estudios que determinaron el fin de su primera etapa dentro de Gran Hermano. Ahora, con el alta médica en proceso, la artista se prepara para un regreso que promete sacudir por completo la convivencia de los "hermanitos".