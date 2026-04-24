La reacción en redes volvió a poner el foco en su vínculo. La artista respondió con un mensaje directo sobre su estilo.

La transformación reciente de La Joaqui generó un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente por las comparaciones que surgieron con Ángela Torres . El cambio de imagen de la referente del RKT volvió a instalar el tema en redes sociales.

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Ambas artistas mantienen una relación cercana dentro de la escena musical, lo que hace que sus decisiones estéticas muchas veces sean observadas en conjunto por el público. En este caso, el nuevo color de pelo elegido por la cantante despertó comentarios inmediatos sobre el parecido entre ambas.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, con opiniones divididas entre quienes celebraron la coincidencia y quienes cuestionaron la similitud, lo que llevó a la propia artista a pronunciarse públicamente.

Qué dijo La Joaqui sobre sus comparaciones con Ángela Torres

El nuevo look de la cantante urbana, inspirado en el estilo de su amiga, generó diversos comentarios que apuntaban a una supuesta imitación. Frente a esto, decidió responder con desde sus redes sociales y aclarar su postura sobre el tema.

“Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match”, expresó para desestimar las críticas y reforzar la idea de afinidad estética entre ambas. En la misma línea, agregó: “No sé quién los traumó tanto, pero OBVIO que podemos usar el mismo vestido, peinarnos igual, comprar el mismo make up y compartir perfume”.

Joaqui X

Además, compartió imágenes en las que se las ve con outfits similares y maquillaje en sintonía, y definió su relación como “opuestos complementarios”. La artista también dejó en claro su incomodidad ante los cuestionamientos, marcando que se trata de gustos que comparten y no de una competencia.

Las comparaciones no son nuevas, ya que: tiempo atrás, cuando Ángela Torres lanzó su videoclip “Fiebre”, muchos usuarios ya habían señalado similitudes con la estética de La Joaqui. En esta ocasión, el fenómeno se invirtió y volvió a instalar el debate en redes.