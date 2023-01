Crimen de Fernando Báez Sosa: qué homenajes se realizarán y dónde serán

Graciela y Silvino Báez Sosa ya habían adelantado que desarrollarían una oración interreligiosa en Dolores : "Será en el Anfiteatro de Dolores y los queremos invitar a todos a colaborar con una colecta solidaria que puede ser un alimento no perecedero o útiles escolares que serán donados a distintas entidades".

Allí también se realizará una colecta, mientras que en el Obelisco se espera una marcha desde las 13. La consigna principal es la de llevar una vela, para reforzar el pedido de justicia contra los acusados: piden cadena perpetua y que no obtengan beneficios.

El último punto de concentración será el boliche de Villa Gesell, Le Brique, donde ocurrió la sangrienta pelea que terminó con la vida de Fernando. Allí el ex-Obispo de la localidad, hoy de Mar del Plata, brindará una misa para recordar al joven estudiante de Derecho.

El padre de Fernando Báez Sosa contó que no pudieron donar los órganos de su hijo por los golpes que recibió

El padre de Fernando, Silvino Báez Sosa, aseguró en el día 12 del juicio, que su hijo se anotó para donar órganos pero por los golpes que le propinaron los rugbiers, no pudo "dar ni uno". Tanto él como su esposa, Graciela Osorio, se mostraron molestos por la actitud de los rugbiers de mostrarse como víctimas durante el proceso judicial.

"Lo que le digo a la sociedad es que acá la única víctima es Fernando. Él se anotó hace algunos años como donador de órganos pero por la patada y los golpes que sufrió no pudo dar ni uno de sus órganos", reveló ante la prensa.

En tanto, este miércoles se cumplirán tres años del crimen del joven a la salida del boliche en Le Brique, en Villa Gesell. Así cómo también será el día en el que concluya la etapa de testigos en el juicio oral por lo que será una parte clave.

"Solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas desde que recibí la peor noticia. La única víctima es Fernando y lo asesinaron de la manera más cruel. Solo espero justicia por mi hijo", sentenció Graciela, su madre.

En ese sentido recalcó: "Esperemos que sea tranquilo y con fuerzas. Es un día muy doloroso para nosotros porque se cumplen tres años del asesinato y queremos que ese dolor se convierta en ayuda y que la gente nos acompañe. No es fácil la pérdida de Fernando".

Los padre de Fernando revelaron que no recibieron ninguna carta por parte Juan Pedro Guarino, el rugbier sobreseído por el crimen, y que tampoco los padres los imputados se le arrimaron para mostrar sus condolencias.

"Igual preferimos estar lejos, ni el perdón nos devuelve a nuestro hijo", añadió.

El dolor de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Acá, la única víctima es Fernando"

Graciela Báez Sosa, tomó la palabra después de una nueva jornada de audiencias en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Reconoció que no presenció la declaración de Ciro Pertossi y remarcó la necesidad de obtener justicia: "Acá, la única víctima es Fernando. Lo asesinaron de la manera más cruel".

La madre de la víctima acompañó la frase de Silvino, el padre de Fernando y se refirió al próximo miércoles, día en el que se cumplirán tres años del crimen. "Va a ser un día muy doloroso para nosotros, así que esperamos que nos acompañen", señaló, a la vez que agregó que "no es fácil la pelea".

En el día en el que prestaron declaración los familiares de los acusados, la misma Graciela manifestó que "ninguno de los padres de los chicos se acercó a pedirnos disculpas", aunque reflexionó y opinó: "Igual preferimos mantenernos lejos".

En un día en el que Ciro Pertossi rompió el silencio y declaró que él no le pegó la patada a Fernando que se ve en el video, como así también declararon padres y madres de los demás acusados, Graciela remató: "Me lo entregaron en bandeja de tantas patadas y golpes que le dieron, él se fue de vacaciones y me lo entregaron en un cajón cerrado".