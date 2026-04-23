Detuvieron a un joven que robó nafta de una moto para inhalarla en la calle Un joven de 23 años cortó la manguera del rodado, que estaba estacionado frente a la casa del dueño, y recolectó el combustible en botellas de plástico. El propietario lo descubrió a pocos metros del lugar mientras aspiraba los vapores del líquido sustraído. Por + Seguir en







El sospechoso recolectó el combustible en un botellas de plástico.

La Policía de Santiago del Estero detuvo a un joven de 23 años, identificado como Luis Fernando Vázquez, quien robó combustible de una motocicleta y lo utilizó para inhalar sus vapores a escasa distancia de la escena del hecho.

El episodio ocurrió durante la noche del 22 de abril sobre la calle Las Heras al 100, en el barrio Herrera El Alto. Claudio David Olea, dueño de una motocicleta Gilera, advirtió daños en su vehículo poco después de dejarlo estacionado frente a su domicilio.

El delincuente cortó la manguera del paso de nafta para apropiarse del contenido del tanque. Según el reporte oficial, el sospechoso recolectó el combustible en un botellas de plástico antes de alejarse del rodado.

El damnificado localizó al autor del robo a pocos metros de la vivienda. En ese momento, el sospechoso aspiraba los gases de la sustancia. El joven descartó el envase y escapó a pie tras el reclamo del propietario.

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 inició un operativo de búsqueda en la zona. Los efectivos redujeron al implicado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus local y secuestraron elementos vinculados a la causa.

El fiscal Rafael Zanni dispuso la aprehensión formal del sospechoso. La justicia imputó a Vázquez por los delitos de robo y daños, mientras el acusado permanece alojado en la dependencia policial.