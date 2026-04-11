12 de abril de 2026 Inicio
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Con el primer clasificado, así están los cruces de octavos de final: un grande afuera y un clásico histórico

El Torneo Apertura entró en etapa de definiciones y, a falta de dos fechas, ya se perfilan varios cruces interesantes en los octavos de final, la próxima fase del campeonato local.

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La Lepra mendocina

La Lepra mendocina, la sensación del torneo, ya clasificó a los octavos.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional entró en etapa de definición. Con la fecha 14 por completar y dos jornadas para finalizar la primera fase (más el pendiente de la novena jornada), la tabla de posiciones ya dejó al primer clasificado para los octavos de final y comenzó a marcar quiénes pelearán por el título.

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El sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza se convirtió en el primer equipo de la Liga Profesional en clasificarse a la próxima fase del Apertura. La sensación del torneo superó por 3-1 a Argentinos Juniors en el Estadio Bautista Gargantini y confirmó el gran momento de la Lepra mendocina: primero en la Tabla Anual, líder del Grupo B y de gran rendimiento en su primera Copa Libertadores de América.

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En cuanto a los equipos grandes, el único que se encuentra fuera de la zona de clasificación es San Lorenzo. El Cuervo tiene un duelo clave este domingo frente a Newell's en Rosario para volver a ubicarse dentro de los ocho mejores. Mientras tanto, River cruzaría a Independiente en un hipotético cruce de octavos de final, en la única llave donde se daría un clásico.

Así quedarían hoy los octavos de final, con la 14ª fecha por completarse y a falta de dos jornadas más

  • Estudiantes (1° Zona A) vs Tigre (8° Zona B)
  • Vélez (2° Zona A) vs Racing (7° Zona B)
  • Boca (3° Zona A) vs Barracas (6° Zona B)
  • Unión (4° Zona A) vs Rosario Central (5° Zona B)
  • Independiente Rivadavia (1° Zona B) vs Talleres (8° Zona A)
  • River (2° Zona B) vs Independiente (7° Zona A)
  • Argentinos (3° Zona B) vs Lanús (6° Zona A)
  • Belgrano (4° Zona B) vs Defensa y Justicia (5° Zona A)

Cómo se definen los playoffs del Torneo Apertura

Con el formato de clasificación cruzada entre zonas, los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, donde el primero de una zona enfrenta al octavo de la otra, y así respectivamente entre el mejor ubicado de una con el peor de la otra.

El mejor clasificado de cada zona (en caso de igualdad de puntos, se considera la diferencia de gol) juega como local en todas las instancias hasta semifinales inclusive, mientras que la final se disputará en cancha neutral. En caso de empate en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

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