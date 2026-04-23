23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

De película: policías se disfrazaron de payasos para atrapar a un peligroso capo narco

En un despliegue sin precedentes, efectivos de la fuerza provincial lograron la captura de Jesús Fabián Bravo tras una ingeniosa puesta en escena, en la que aprovecharon la llegada de un circo local para camuflarse y cumplir el objetivo.

Por
El insólito operativo policial

El insólito operativo policial, en el que los efectivos se disfrazaron de payasos.

Policía de Buenos Aires

En una maniobra digna de una producción de Hollywood, la Policía bonaerense atrapó al líder de una banda narco mediante una ingeniosa infiltración en General Rodríguez. Los agentes se disfrazaron de payasos para evadir la seguridad del predio donde se ocultaba Jesús Fabián Bravo, el peligroso delincuente.

La mujer difamó a su expareja por seis años en redes sociales. 
Te puede interesar:

"Cornudo, chizito y coimero": una mujer deberá pagar $30 millones por dañar el honor de su expareja

La persecución contra Bravo, conocido bajo el apodo de "Gordo Pey", demandó meses de tareas de inteligencia en diversos puntos del conurbano. Los investigadores detectaron que el sospechoso abandonó su refugio en Corrientes para instalarse en casas quinta alquiladas entre las localidades de Moreno y General Rodríguez.

El terreno elegido presentaba características complejas debido a la ausencia de señalización y la poca circulación de vehículos o personas ajenas al barrio, lo que impedía que las brigadas de civil realizaran vigilancias o recorridas preventivas sin alertar a los custodios del narcotraficante.

Policías payasos
Los agentes de la policía bonaerense disfrazados de payasos durante el operativo que permitió la captura del

Los agentes de la policía bonaerense disfrazados de payasos durante el operativo que permitió la captura del "Gordo Pey".

La llegada de un circo itinerante a un predio de la zona fue el factor clave para el éxito de la misión, coordinada por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Con pelucas y trajes de colores, dos oficiales recorrieron las calles del barrio con folletos publicitarios del espectáculo circense sin levantar la sospecha de la seguridad del "Gordo Pey".

Mientras los payasos recolectaban información vital sobre el acceso a la vivienda, otros 20 uniformados establecieron un anillo de seguridad para impedir cualquier vía de escape. El plan permitió identificar la propiedad donde residía el narco junto a parte de su familia y sus colaboradores.

El trabajo final de los grupos tácticos derivó en el arresto de Bravo, su pareja y también de un sobrino vinculado a la organización. Los tres detenidos se encuentran bajo custodia y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, liderada por Alejandra Maico.

Pey1
Momento de la captura del narco apodado

Momento de la captura del narco apodado "Gordo Pey".

El historial criminal del "Gordo Pey"

Bravo y su organización mantuvieron durante años el dominio en el asentamiento La Cárcova de José León Suárez a través de violentos métodos, como amenazas y homicidios. Se le atribuye la autoría de un asesinato cometido en febrero de 2024, originado por una disputa territorial contra grupos rivales por el negocio de las drogas.

La banda delictiva presentaba una estructura jerárquica con tareas específicas para el acopio, la distribución y la comercialización de estupefacientes en el Gran Buenos Aires. Para la gestión y la logística, el grupo utilizaba herramientas digitales de alta complejidad y difícil rastreo, con el objetivo de evitar la intervención policial o judicial.

Más allá de la captura del "Gordo Pey", la imagen de los oficiales encubiertos como payasos quedará registrada como uno de los operativos más bizarros y efectivos de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Nos prometió contratos en dólares y nos vendió por Telegram": habló una de las víctimas de Argentina Casting

La violencia en niños incrementó en un 57% en 2025.

Datos que duelen: aumentaron más de un 50% las denuncias por violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes

play

Alarma en Chaco: encontraron una bala en el baño de mujeres de un colegio

El hombre de aproximadamente 55 años fue captado por las cámaras de seguridad. 

Insólito robo en una funeraria: un ladrón se llevó la placa de un muerto y seis tazas de café

Miguel Uribe Turbay fue asesinado en 2025.

Detuvieron en CABA a un acusado por el crimen del precandidato colombiano Miguel Uribe

Las cámaras de seguridad del local captaron las imágenes del robo.

Mar del Plata: una mujer descubrió por las cámaras el robo de su local

Rating Cero

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

últimas noticias

La flota operativa de marzo de 2026 cuenta con 2.359 unidades menos que en el año 2019.

Advierten que la circulación de colectivos en el AMBA cayó hasta un 40% por el aumento del combustible

Hace 18 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril

Hace 42 minutos
play

Trump anunció la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas

Hace 48 minutos
play

Luque volvió a declarar en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "El dolor de Gianinna me llega muchísimo"

Hace 50 minutos
Carolina Flores Gómez tenía 27 años.

Una reconocida modelo mexicana fue asesinada a balazos por su suegra: "Me hizo enojar"

Hace 53 minutos