El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga? Un reconocido canal de streaming puso la mirada en el conductor, mientras los rumores sobre una mala relación con los directivos se multiplican en redes sociales y alimentan la posibilidad de su salida. "Me voy a Blender hoy mismo", escribió el influencer en su cuenta de X. + Seguir en







Migue Granados quedó en el centro de las miradas.

Un reconocido canal de streaming apuntó todos sus cañones a la figura más preciada e identitaria de Olga: Migue Granados podría protagonizar el pase del año, según la información que tiró al aire el periodista Miguel Ambrosino. Mientras en redes sociales se alimentan los rumores sobre una mala relación con los directivos, el conductor de Soñé que volaba respondió irónico a través de su cuenta de X: "Me voy a Blender hoy mismo, tremendo catering tenía Rebord anoche".

Según reveló el periodista en Intrusos (América TV), Blender ya se puso en contacto con Granados y está en tratativas para lograr un pase histórico en el streaming. "El futuro de Migue Granados: no estarían muy bien las cosas en Olga y básicamente se está hablando que podría llegar a ser el gran pase del año, saliendo de Olga y llegando a Blender", reveló Ambrosino.

El supuesto motivo del malestar con el conductor insignia de Olga habría sido un comentario desafortunado, sumado a que el rating no está resultando como esperaban: "No habría caído muy bien un chiste que hizo Migue con respecto a Infobae, y los números en Olga también están bastante complicados".

Migue Granados Las entradas se cambiarán por un kit solidario con alimentos a beneficio de la Fundación Sí. "Migue Granados estaría negociando para hacer el pase hacia Blender", concluyó contundente Ambrosino, levantando el avispero en redes sociales. El primero en recoger el guante fue el propio Migue Granados, quien, fiel a su estilo irónico, redobló la apuesta: "Me voy a Blender hoy mismo, tremendo catering tenía Rebord anoche".

migue-granados-post "Jajaja, ¿¡de dónde verg… sacan estas cosas!? ¡Es tremendo muyo!", escribió el conductor, y llevó tranquilidad a sus colegas y seguidores que siguen especulando sobre las versiones del posible pase del año. Las especulaciones sobre la posible salida del fundador del canal de streaming se suman a los fuertes rumores y versiones periodísticas que indican una crisis económica y de audiencia en Olga. Según trascendidos, los dueños estarían considerando vender sus acciones debido a que el rendimiento no alcanza las expectativas financieras proyectadas para este año.