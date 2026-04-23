23 de abril de 2026 Inicio
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La imagen de Javier Milei sigue en caída libre: apenas supera el 34% y pierde apoyos en el núcleo duro

Según datos de la consultora CEOP Latam, la reputación del Presidente disminuyó drásticamente desde las legislativas de octubre, y solo 6 de cada 10 de sus antiguos votantes repetirían su elección. La pérdida del poder adquisitivo, la inflación que no merma y las causas judiciales que lo involucran son algunas de las variables que influyen en el indicador.

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La imagen positiva de Milei profundiza la caída que comenzó a fines de 2025.

La imagen positiva de Javier Milei atraviesa un pronunciado descenso tras alcanzar un techo cercano al 48% luego de las legislativas del año pasado. El último informe de la consultora CEOP Latam, exclusivo para C5N, reveló que la percepción favorable del mandatario libertario se desplomó hasta superar apenas el 34%, con un fuerte impacto en su núcleo duro: 4 de cada 10 personas que lo eligieron en el balotaje afirman que no volverán a votarlo.

El presidente Javier Milei.
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El estudio, basado en una encuesta realizada a 2.100 personas entre el 14 y el 22 de abril de este año, vinculó esta fuerte caída en la reputación del jefe de Estado con el creciente malestar social derivado de una economía estancada y salarios que no alcanzan.

En paralelo, la gestión libertaria enfrenta serios problemas para dominar la agenda pública ante la aparición de diversos frentes judiciales que salpican a Milei. La consultora subrayó que el oficialismo sintió el impacto negativo de casos como $Libra, Andis y la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todos escándalos de presunta corrupción que erosionaron la confianza de quienes acompañaron al Gobierno en las últimas elecciones.

Este desgaste se refleja también en las intenciones de voto de cara a las presidenciales de 2027. Solo el 22,1% de los encuestados anticipó que "seguro" votará a Milei, una cifra que se ubica por debajo de su propio núcleo duro, mientras que el 51,8% ya definió que se inclinará por la oposición. Si se suma el voto "probable", las cifras suben al 31,9% y 61,5%, respectivamente.

En este escenario de debilidad, el Ejecutivo nacional impulsa una reforma electoral en el Congreso con el objetivo de recuperar la iniciativa política. La propuesta contempla la eliminación de las PASO y la aplicación de Ficha Limpia, una jugada calificada como arriesgada y ambiciosa por los analistas de la encuestadora.

Quitar las primarias pondría al peronismo, principal partido opositor, en una situación compleja al restarle una herramienta fundamental de organización interna para encarar las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, la fidelidad del electorado libertario muestra signos de fatiga y la imagen del Presidente continúa en una trayectoria de "tobogán descendente".

Los números del escenario electoral y el ranking de dirigentes

Imagen positiva
Las encuestas, si tomamos la imagen positiva de abril 2026, ubican a Javier Milei por debajo de Axel Kicillof, Juan Grabois, Myriam Bregman, Cristina Fernández y Patricia Bullrich.

Las encuestas, si tomamos la imagen positiva de abril 2026, ubican a Javier Milei por debajo de Axel Kicillof, Juan Grabois, Myriam Bregman, Cristina Fernández y Patricia Bullrich.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se posicionó como el dirigente con mejor imagen del país, con casi el 48%, consolidándose como una opción con experiencia de gestión y sin causas judiciales. Por su parte, Patricia Bullrich, en el 36,4%, y el propio Javier Milei, con 34,5%, sufren el desgaste del modelo económico actual y solo retienen el apoyo de su núcleo duro.

La encuesta destacó el crecimiento de figuras como Juan Grabois, con el 45,1%, y Myriam Bregman, con el 43,4%, quienes aparecen como referentes en las antípodas de la denominada "casta política". En contrapartida, la credibilidad del mandatario libertario entró en crisis, ya que solo 6 de cada 10 de sus antiguos votantes repetirían su elección.

Finalmente, el peronismo unido alcanzaría el 61,5% del electorado que rechaza la gestión actual, lo que incluye a un 27% de quienes eligieron a Milei y no volverían a votarlo. La unidad opositora aparece como el gran desafío para capitalizar este descontento social y recuperar terreno frente a las presidenciales que se avecinan en 2027.

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