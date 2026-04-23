24 de abril de 2026 Inicio
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Hallaron muerta a una mujer que buscaban intensamente hace tres días en Santa Fe

El cadáver de María Laura Lafuente apareció este jueves en las inmediaciones del Balneario Carancho Triste tras desaparecer el pasado lunes a la madrugada. Un grupo de pescadores locales localizó los restos de la joven de 33 años.

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El cuerpo de María Laura Lafuente fue encontrado por pescadores en la laguna cerca del Balneario Carancho Triste. 

El cuerpo de María Laura Lafuente fue encontrado por pescadores en la laguna cerca del Balneario Carancho Triste. 

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María Laura Lafuente, de 33 años, que era intensamente buscada desde el 20 de abril, apareció sin vida cerca de un río este jueves en Coronda, una localidad de la provincia de Santa Fe, según informaron las autoridades. La mujer había sido vista por última vez el lunes cuando salió a comprar cigarrillos.

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La joven santafesina nunca regresó a su domicilio tras visitar un comercio ubicado en la intersección de Rivadavia y San Martín. Una cámara de vigilancia registró sus últimos movimientos antes de que un árbol bloqueara la visión del trayecto. Su madre radicó la denuncia al no obtener respuestas por parte de María Laura a sus reiterados llamados telefónicos.

El operativo de búsqueda se concentró en la zona norte de la localidad, específicamente en el área del balneario Carancho Triste. Según informó el diario La Capital de Rosario, el hallazgo previo de objetos de valor y mensajes que descubrieron sus familiares permitieron que los investigadores delimitaran el sector de los rastrillajes.

La intervención de un grupo de pescadores fue fundamental para el desenlace de la búsqueda coordinada por la Policía y la Fiscalía. Lino Lemaire y sus compañeros localizaron el cuerpo minutos después de sumarse a las tareas oficiales, cerca de las pertenencias de la víctima encontradas el miércoles pasado.

"Por la experiencia que tiene uno, supuse que podía estar donde estaba", dijo el pescador en diálogo con Aire de Santa Fe. Lemaire explicó que respetó los tiempos de Prefectura, pero mantenía la certeza de hallar a la joven en ese sitio por el comportamiento natural de la corriente del río.

El testigo relató que sus colegas divisaron el cuerpo en una zona de vegetación densa, al sur de la playa principal. "Queda una sensación de sufrimiento. Cuesta recuperarse de estas cosas, cuesta dormir a la noche", confesó el hombre, quien además conocía a la joven y a gran parte de su familia.

Búsqueda
Zona de Balneario Carancho Triste, lugar en el que encontraron el cuerpo de María Laura Lafuente.

Zona de Balneario Carancho Triste, lugar en el que encontraron el cuerpo de María Laura Lafuente.

La investigación judicial sobre el hallazgo del cuerpo de María Laura

Las causas de la muerte de María Laura Lafuente están bajo investigación por parte de la Fiscalía Regional I y la Comisaría 1ra de la Unidad Regional XV. Los peritos trasladaron los restos hacia la ciudad de Santa Fe para practicar la autopsia obligatoria y determinar el origen del fallecimiento.

La justicia analiza el contenido de las notas halladas en el entorno de la mujer para reconstruir sus horas finales. El equipo forense trabajará sobre las evidencias recolectadas en el río para descartar o confirmar la participación de terceras personas en este dramático episodio.

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