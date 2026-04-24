El pueblo de Córdoba que tiene todo para vivir en paz: cuál es

Con ríos de aguas cristalinas, volcanes inactivos y pura calma, esta localidad del departamento de Pocho enamora a quienes buscan escapar del ruido mientras ofrece sus propias comodidades.

Ese paisaje volcánico la distingue de otros destinos de la provincia y la convierte en un lugar con identidad propia.

Salsacate es una de esas localidades que todavía conserva el ritmo pausado de los pueblos serranos del noroeste cordobés. Enclavada en el macizo rocoso de Los Gigantes , dentro del Valle de Traslasierra, está rodeada por las Sierras Grandes y las cumbres de Gaspar al este, y por las sierras de Pocho y Guasapampa al oeste. Ese paisaje volcánico la distingue de otros destinos de la provincia y la convierte en un lugar con identidad propia.

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Uno de los rasgos más característicos del lugar es la confluencia del río Jaime, que nace en Los Gigantes y baja con frecuentes cascadas, y el arroyo Cachimayo , cuyas aguas son yodadas y saladas por su origen en la laguna de Pocho. Juntos dan forma al río Salsacate, que atraviesa el pueblo con playas de arena, pozones y remansos rodeados de bosque nativo. En verano, ese río es el corazón de la actividad turística, mientras que en otoño e invierno, el paisaje permite recorrer senderos y descubrir la zona a pie o en bici.

El pueblo tiene una infraestructura que incluye banco propio con cajero, escuela primaria y secundaria, jardín maternal, farmacias, mercados, comisaría y municipalidad. La plaza principal suele tener puestos de feriantes que ofrecen comida y artesanías.

Para quedarse, hay opciones que van desde el camping municipal, a una cuadra del río, con luz y agua caliente, hasta hoteles céntricos como el histórico Nona Enriqueta, frente a la plaza, con comedor propio y cocina casera. Las actividades incluyen trekking por los alrededores, ciclismo, senderismo a la vera del río, maratones y la visita a los famosos túneles de Taninga.

Dónde queda Salsacate, Córdoba

Salsacate es la cabecera del departamento de Pocho y se ubica al oeste de la provincia de Córdoba, en la región noroeste, dentro del Valle de Traslasierra. Limita con este valle y se sitúa entre San Carlos Minas y Villa Cura Brochero, a unos 50 km de esta última.

Qué puedo hacer en Salsacate, Córdoba

Salsacate propone una experiencia serrana tranquila, con actividades para distintos perfiles de turistas y en cualquier época del año. El verano convoca a quienes quieren refrescarse en el río, pero la localidad tiene atractivos que van mucho más allá de la temporada alta:

Disfrutar de los pozones, remansos y cascadas del río Salsacate, considerado un balneario apto para familias por la calidad y claridad de sus aguas.

Recorrer los senderos que bordean el curso del río a través del bosque nativo, donde el canto de las calandrias acompaña cada caminata.

Visitar los túneles de Taninga, uno de los atractivos más llamativos de la zona, accesible desde el pueblo por la Ruta Provincial 15.

Explorar el entorno de volcanes inactivos que rodean la localidad y le dan al paisaje un carácter singular dentro de la geografía cordobesa.

Recorrer la feria artesanal de la plaza principal, que los sábados de temporada se llena de puestos con gastronomía local y artesanías regionales.

Participar en competencias de ciclismo, maratones y circuitos por distintos puntos de interés organizados desde la Secretaría de Turismo municipal.

Alojarse en el camping municipal, con parcelas equipadas con luz, fogón y agua caliente, a pasos del río.

Salsacate Córdoba

Cómo llegar a Salsacate, Córdoba

Desde Córdoba capital existen tres rutas para llegar en auto a Salsacate. La primera pasa por las Altas Cumbres tomando la Ruta Provincial 34 hasta Mina Clavero, y desde ese lugar hacia el norte por la Ruta Provincial 15, recorriendo también Cura Brochero y Taninga antes de llegar al destino.

La segunda opción sigue la Ruta Nacional 38 pasando por La Falda, Capilla del Monte y Cruz del Eje hasta Villa del Soto, donde se toma la Ruta Provincial 15 hacia el sur por San Carlos Minas; este trayecto también está asfaltado en su totalidad.

La tercera alternativa es el camino de Los Gigantes, que parte desde Tanti por la Ruta Nacional 20 y continúa por la Ruta Provincial 28 hacia el oeste hasta Taninga. Desde este último lugar, apenas 3 km hacia el norte por la Ruta Provincial 15 separan al viajero de Salsacate, aunque es importante considerar que parte de ese recorrido no está asfaltado y las condiciones varían según el clima y la época del año.