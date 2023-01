Lucas Pertossi pidió declarar y aseguró: "Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa"

Lucas Pertossi al momento de pedir la palabra, fue el primero en nombrar a Fernando ante la fiscalía. Ante los gritos de asesinos que provenían desde la calle, declaró contundentemente "nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no voy a responder más preguntas”.

También brindó detalles de lo que como fueron los hechos a la salida del boliche en Villa Gesell. "Escuchos gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos, en unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso", aseguró Lucas.

Para luego agregar "me acerco y le digo, soltalo, le pegó dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse, me voy para atras y ahi me voy a la esquina”.

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezarán un acto por los tres años de su asesinato

Los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, encabezarán una ceremonia interreligiosa este miércoles al cumplirse el tercer aniversario del asesinato del joven. El acto está programado desde las 19 en el Anfiteatro Municipal del Parque Libres del Sur de la ciudad de Dolores, donde se desarrolla el juicio.

La ceremonia fue declarada de "interés municipal" por el gobierno local e incluirá una colecta solidaria. La Municipalidad proveerá la seguridad y una pantalla para proyectar imágenes, además de poner a disposición la luminaria y los baños públicos.

También en Villa Gesell está previsto que se realice una actividad frente al boliche "Le Brique", donde el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, dará una misa para recordar a Fernando.