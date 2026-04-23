24 de abril de 2026 Inicio
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Detuvieron a un funcionario de La Libertad Avanza que manejaba un auto con pedido de secuestro

Eugenio Esteban Fernández, concejal del partido de Presidente Perón, fue interceptado por la policía en San Vicente durante un control de rutina. El dirigente libertario conducía un vehículo robado y portaba documentación falsa, por lo que quedó bajo custodia judicial.

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El vehículo secuestrado que manejaba el concejal Eugenio Esteban Fernández.

El vehículo secuestrado que manejaba el concejal Eugenio Esteban Fernández.

Noticias Argentinas

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) del partido de Presidente Perón fue detenido en San Vicente tras un operativo policial preventivo. Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, manejaba un auto que poseía un pedido de secuestro activo y papeles falsos al momento de ser identificado por los uniformados.

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El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Comando Patrullas de San Vicente sobre la intersección de Ruta 58 y Juan Pablo II. Los agentes frenaron la marcha de un Renault Sandero azul oscuro cuya patente arrojó una solicitud de secuestro vigente desde marzo del año 2024 pasado.

Tal lo informó la agencia Noticias Argentinas, el requerimiento sobre el automóvil pertenece al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora. Al verificar los datos del coche, la fuerza de seguridad constató además serias irregularidades en la numeración de la cédula del vehículo.

Fuentes policiales indicaron que los papeles del auto presentaban rasgos de falsificación, lo que agravó la situación del funcionario. Ante la evidencia recolectada, los efectivos realizaron el traslado del acusado hacia la seccional más cercana para continuar con el procedimiento.

La causa se encuentra radicada en la UFI descentralizada N°1 de San Vicente bajo la carátula formal de "encubrimiento", que podría considerarse agravado por el uso de documentos adulterados. La Justicia federal ordenó avanzar con la investigación para determinar cómo llegó el vehículo robado a las manos del dirigente político.

Esteban Eugenio Fernández
El concejal Eugenio Esteban Fernández al momento de la detención por conducir un vehículo con documentación apócrifa.

El concejal Eugenio Esteban Fernández al momento de la detención por conducir un vehículo con documentación apócrifa.

Perfil político de Eugenio Fernández y antecedentes en la zona sur

Eugenio Esteban Fernández encabezó la lista libertaria y conforma actualmente el bloque de concejales de LLA en el partido de Presidente Perón. Su captura provocó mucho ruido en un territorio donde el espacio de Javier Milei intenta fortalecer su estructura de cara a las próximas elecciones.

La detención del funcionario se suma a otras polémicas que implicaron a la fuerza oficialista durante los últimos meses en localidades vecinas del conurbano. Ejemplo de esto es el caso de Ignacio Contreras en San Vicente, quien también estuvo vinculado a hechos policiales cuando su expareja lo denunció por efectuar disparos en una discusión.

Hasta el momento, el bloque de La Libertad Avanza de Presidente Perón no emitió ningún comunicado al respecto sobre su integrante. Fernández deberá explicar ante los tribunales su responsabilidad en la tenencia de un auto con origen ilícito y documentación falsa.

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