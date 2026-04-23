Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas El presidente de los Estados Unidos confirmó la tregua entre ambos países luego de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca entre representantes de alto rango de las dos naciones. Por + Seguir en







Trump junto al vice Vance, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa, la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el cese el fuego entre Israel y el Líbano, vigente desde el 16 de abril, se extenderá por tres semanas después de una reunión en la Casa Blanca con altos representantes de ambas naciones. La tregua, acodada inicialmente por 10 días, regirá hasta mediados de mayo en paralelo a las conversaciones para alcanzar una paz permanente.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el líder republicano brindó detalles del encuentro entre ambas partes del conflicto en Medio Oriente: "¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbollah. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prorrogará tres semanas. ¡Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica!", aseveró.

En la reunión se hicieron presentes el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance; el Secretario de Estado, Marco Rubio; el embajador en Israel, Mike Huckabee; y el embajador en el Líbano, Michel Issa, junto a altos representantes de Israel y el Líbano en la Oficina Oval.

trump alto el fuego Se trata de una ampliación de la tregua militar de 10 días tras seis semanas de ofensiva israelí en el país árabe, una operación paralela a la de Irán que dejó un balance de 2.294 muertos, 7.544 heridos y más de un millón de desplazados. El acuerdo actual reconoce a las fuerzas de seguridad libanesas como la única autoridad legítima para garantizar la soberanía del país, con el compromiso de Beirut de impedir ataques contra Israel por parte de grupos armados no estatales. Actualmente, el ejército israelí ocupa una franja de seguridad de 10 kilómetros en el sur del territorio libanés, un factor que complica las negociaciones de fondo.

La postura de la organización terrorista Hezbollah representa el mayor obstáculo para la estabilidad del pacto, ya que no forma parte formal de las mesas de diálogo y declaró a través de sus líderes que no acatará ningún acuerdo surgido de estas conversaciones. Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, dejó en claro que cualquier paz permanente está condicionada a la "retirada total" de las tropas israelíes de su territorio.