23 de abril de 2026 Inicio
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"Nos prometió contratos en dólares y nos vendió por Telegram": habló una de las víctimas de Argentina Casting

Tras la detención de Gianfranco Gaspar Núñez, una de las víctimas captada por la organización acusada de explotación sexual, dio detalles de las promesas de trabajo y la viralización de los contenidos íntimos sin su consentimiento.

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El creador de Argentina Casting fue detenido por presunta explotación sexual.

Redes sociales

La Policía Federal detuvo al creador de la productora Argentina Casting, Gianfranco Gaspar Núñez, acusado de liderar una red de explotación sexual a través de una plataforma de castings y entrevistas a mujeres, con una supuesta oferta laboral artística.

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"La estoy levantando en pala. Si hablamos de números, la página genera entre 6.000 y 7.000 dólares al mes", había detallado Núñez en sus redes sociales. Según los investigadores, la red de trata operaba desde Buenos Aires, con otras provincias como Córdoba, Rosario y Misiones, donde el acusado contactaba a las víctimas, incluidas algunas menores, presentándose como productor audiovisual.

En De Una en C5N, habló una de las víctimas, Agostina, que fue captada a principios de 2022. "Estaba en una situación financiera difícil y se contactó conmigo a través de Instagram. Me ofreció a mi y a 5 chicas de mi entorno. Enviaba mensajes a una lista de difusión", recordó.

"Decía que tenía muchas chicas, que era seguro, que él tenía toda una productora y que de hace rato filmaba estos videos. Prometía que los videos sólo estaban visibles para el exterior pero después él mismo los vendía acá por Telegram. Al año se difundió en todo mi entorno el contenido", aseguró la mujer desde Tucumán.

La Justicia Federal ordenó la detención por 90 días de Gianfranco Gaspar Núñez
La Justicia Federal ordenó la detención por 90 días de Gianfranco Gaspar Núñez.

La Justicia Federal ordenó la detención por 90 días de Gianfranco Gaspar Núñez.

El delito salió a la luz cuando Agostina fue a un cumpleaños familiar, se sacó una foto junto a su novio, con la misma remera que uso en los contenidos. Enseguida, en las redes empiezan a viralizar la foto y decir ´mirá, ésta se sacó la foto con el novio el mismo día que subió el video sexual'", reveló la chica en diálogo con C5N.

La investigación

Gianfranco Gaspar Núñez, de 30 años y oriundo de Rosario, se valía de las redes sociales, principalmente Instagram, con la promesa de pagos en dólares y proyección internacional, por lo que las jóvenes eran obligadas a hacer contenidos íntimos, bajo la promesa de tener contratos en dólares y de los que ellas no tenían ninguna copia.

La fiscalía tiene mucho material de supuestos contratos, y que el acusado engañaba a las chicas, jóvenes, a las que les pagaba 200 dólares por video mientras se llevaba altos montos por publicar y vender el material. En total, en su cuenta tenía transferencias por 119 millones de pesos, según consta en la causa.

Según los testimonios, se les prometía que todo el material sólo se podría ver en el exterior, pero en la causa se confirmó que los videos habrían sido comercializados sin restricciones en plataformas abiertas y grupos cerrados de mensajería, sin el consentimiento de las víctimas. "Hay 8 mujeres que denunciaron, y se puede ampliar a alrededor de 100, que apuntan al acusado y ya hay una cantidad de seguidores que lo defienden en las redes", remarcó el periodista Leo García.

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