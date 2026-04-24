24 de abril de 2026 Inicio
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Feria del Libro 2026: quiénes son los invitados más destacados

La edición 50 del evento editorial más importante de América Latina comenzó este jueves y en el cronograma oficial confirmaron la presencia de autores con gran reconocimiento internacional; entre ellos, dos Premios Nobel.

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Comenzó la edición 50° aniversario de la Feria del Libro. 

Comenzó la edición 50° aniversario de la Feria del Libro. 

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  • La edición 50 de la Feria del Libro se celebra del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.
  • La inauguración será un diálogo entre Guerriero, Almada y Cabezón Cámara, con Perú como invitado de honor.
  • Participarán los prestigiosos escritores J. M. Coetzee y Mo Yan, apodado el "Kafka de Oriente".
  • El evento contará con figuras de renombre como Arturo Pérez-Reverte, Leonardo Padura y Fernando Aramburu.

La Feria del Libro ya tuvo su jornada de apertura el jueves de 23 de abril. El evento que se celebra en el predio de La Rural, no solo festeja medio siglo de trayectoria, sino que lo hace con una de las grillas de invitados más ambiciosas de las últimas décadas.

Este destino compbina cultura, educación y diversión. 
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Este año, la feria se distinguió por una apertura inédita protagonizada por un diálogo entre tres de las voces femeninas más potentes de la literatura regional: Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. Además, con Perú como País Invitado de Honor bajo el lema "Caminos que nos unen", la presencia de figuras internacionales y locales de primera línea garantiza una experiencia inmersiva para los miles de lectores que recorrerán los pabellones.

Quiénes son los invitados más destacados de la Feria del Libro 2026

Autores Premio Nobel

El prestigio de esta edición aniversario se ve reforzado por la llegada de dos Premios Nobel de Literatura: el sudafricano J. M. Coetzee y el autor chino Mo Yan, conocido como el "Kafka de Oriente". Junto a ellos, una lista ecléctica de narradores, poetas y músicos de todo el mundo convertirán cada sala en un espacio de debate y descubrimiento.

La lista de personalidades que pasarán por La Rural refleja la diversidad y el alcance global del evento. Entre los autores internacionales más esperados se encuentran Leonardo Padura, Horacio Castellanos Moya, Fernando Aramburu, Kiran Desai, Pilar Quintana, Nona Fernández y Andrea Bajani, quienes participarán de charlas y firmas de ejemplares.

Entre los eventos imperdibles de esta edición, se destaca la presentación de Misión en París por Arturo Pérez-Reverte el sábado 2 de mayo a las 16, quien dialogará con Jorge Fernández Díaz en la sala José Hernández antes de firmar ejemplares en el stand de su editorial.

Al día siguiente, el propio Fernández Díaz regresará al mismo escenario a las 17:30 horas para lanzar su libro El secreto de Marcial, mientras que el toque internacional y melódico llegará el 26 de abril con la participación de la reconocida artista brasileña Adriana Calcanhotto en el cierre del Festival Internacional de Poesía.

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