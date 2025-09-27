Se conoció la imagen de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, está señalado por los investigadores como el autor intelectual del crimen de Brenda, Lara y Morena. También habría dado la orden para la tortura y su posterior transmisión en vivo.

Este es Pequeño J, el líder narco peruano que habría ordenado matar a Brenda, Lara y Morena.

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena , se difundió la imagen de "Pequeño J", el principal señalado de la causa . El líder narco peruano, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano , habría sido para los investigadores quien ordenó el crimen de las jóvenes, como así también su tortura y su transmisión "disciplinadora en vivo".

Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano

De acuerdo con allanamientos orquestados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, existía el peligro de que Pequeño J pudiera salir del país, por lo que ya emitieron la alerta roja y ordenaron el pedido de captura internacional.

Esta acción se produjo horas después de que detuvieran a Lázaro Sotacuro, la quinta persona vinculada con el crimen y a quien detectaron en Bolivia.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que “Pequeño J” habría contratado a sicarios para llevar adelante el crimen planificado de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) , en represalia por el presunto robo de dinero y cocaína.

Según fuentes del caso, el jefe narco también habría coordinado la transmisión en vivo del crimen dentro de un grupo cerrado en redes sociales, con la intención de enviar un mensaje claro y intimidante a través de las muertes.

Algunos investigadores señalan que "la investigación no se cruza como debería". De acuerdo con lo que contó Fernando Tocho en C5N, hay cuatro fiscales que preparan las funciones preventivas para los cuatro detenidos. Hay nombres que surgen de las nuevas investigaciones y muchas preguntas, sobre todo en relación a Pequeño J y la estructura hacia arriba.

Los interrogantes giran en torno también a los nombres de los narcos y el entramado detrás de las operaciones de la banda, con un accionar prácticamente inusual en nuestro país. Se espera que durante este fin de semana haya más novedades, a la vez que no se descartan nuevas detenciones.

Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, prófugo por el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales sospechosos del brutal triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, fue detenido en Villazón, Bolivia. La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", publicó Bullrich. La ministra agregó que el detenido será trasladado "en instantes a dependencias de la DFI de la PFA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1971730133846290786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971730133846290786%7Ctwgr%5Ef44c3850a6aa2c9b3410c9433d04f6fb66a87cf8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fdetuvieron-en-bolivia-profugo-triple-crimen-florencio-varela&partner=&hide_thread=false Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.



El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.



En instantes será trasladado a… pic.twitter.com/TuQZlsPuQT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

La captura de Sotacuro se da en el marco de una intensa búsqueda que incluyó un operativo especial en Jujuy y en pasos fronterizos, ante la sospecha de que los implicados intentaran escapar hacia Bolivia.

El detenido viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue sorprendido detenido en un hospedaje llamado Hostal Villazón. De allí fue trasladado a dependencias policiales para su resguardo y, luego de los tramites de extradición, personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa sigue activa con la búsqueda de prófugos

El triple crimen de las jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados y con signos de tortura en una casa de Florencio Varela, ya cuenta con otros cuatro detenidos. Sin embargo, Sotacuro no era el único prófugo de peso en la causa.

La investigación continúa para dar con todos los responsables. Interpol emitió recientemente un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de "Pequeño J", el líder narco de nacionalidad peruana que habría sido el autor intelectual de los asesinatos.

Ozorio tiene entrada a las villas 1-11-14 y se especula con que sean hijos de otros narcos como Jackie Chan yMameluco Villar, quienes dejaron algunas vacantes en sus bandas.