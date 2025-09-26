27 de septiembre de 2025 Inicio
Fuego en la Casa Rosada: hubo un principio de incendio en el primer piso

El hecho ocurrió cerca del salón Martín Fierro, donde al parecer un cortocircuito generó el inconveniente. Un operativo de bomberos de la Policía Federal actúa en el lugar, mientras evacúan las áreas cercanas.

El incendio se produjo en el primer piso.

Un principio de incendio se produjo en el primer piso de la Casa Rosada, cerca del Salón Martín Fierro donde Santiago Caputo tiene su despacho principal: al parecer, un cortocircuito fue el motivo del hecho. Un operativo de bomberos de la Policía Federal actúa en el lugar, mientras evacúan las áreas cercanas.

El fuego se produjo pasadas las 18 cuando ya quedaba poco personal en el lugar y apenas algunos periodistas acreditados en la Casa Rosada. En cuanto a funcionarios, en Casa de Gobierno se encontraban en ese momento la Secretaría Legal y Técnica, Karina Milei; Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, según consignó Ámbito.

El operativo de bomberos de la Policía Federal, de al menos seis efectivos, entró al edificio en Balcarce 50 con hachas, matafuegos y mangueras al despacho del asesor presidencial, mientras efectivos de Casa Militar evacuaron las áreas cercanas al Salón Martín Fierro. No hay heridos de bomberos que en cuestión de minutos controlaron la situación.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo, quien se encontraba en una reunión con Cristian Ritondo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.

TEMAS RELACIONADOS

