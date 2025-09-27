27 de septiembre de 2025 Inicio
Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

El exmediocampista madrileño transformó su visión del juego en una herramienta tecnológica. Su compañía aplica inteligencia artificial para optimizar decisiones en el deporte profesional.

De vestir la camiseta del Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo a liderar una empresa de inteligencia artificial, la historia de Esteban Granero permite conocer un camino marcado por la reinvención y la capacidad y posibilidad de innovar. El exmediocampista español dejó atrás los estadios para convertirse en referente de un sector que hoy transforma la manera de entender el deporte.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado
Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

Durante su etapa como futbolista, Granero compartió vestuario con algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial. Sin embargo, al retirarse decidió apostar por un terreno completamente diferente, aplicando su mentalidad analítica y su conocimiento estratégico a proyectos tecnológicos de vanguardia.

El paso de los botines a la inteligencia artificial no fue casualidad, ya que el madrileño encontró en la ciencia de datos una herramienta capaz de aportar valor real a la toma de decisiones en el fútbol y en otras disciplinas. Gracias a eso, su firma se ubicó como pionera en el desarrollo de soluciones que integran estadísticas avanzadas, modelos predictivos y análisis de rendimiento.

La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip, una compañía de inteligencia artificial aplicada al rendimiento deportivo. La startup ofrece modelos predictivos que permiten proyectar el desempeño de futbolistas, diseñar estrategias y anticipar escenarios de juego. Esta iniciativa ya fue adoptada por clubes como Espanyol y Valencia, además de atletas reconocidos como Rafael Nadal, consolidando a Granero como un referente en la fusión entre deporte y tecnología.

esteban granero

La carrera de Esteban Granero

Esteban Granero Molina nació el 2 de julio de 1987 en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Se formó en las inferiores del Real Madrid, donde desde joven destacó por su técnica y visión de juego. Luego de recorrer todas las categorías formativas, debutó en la élite con la camiseta blanca y se consolidó como un mediocampista de proyección.

En el club merengue acumuló 67 partidos oficiales entre 2009 y 2012, etapa en la que compartió cancha con referentes como Cristiano Ronaldo y Kaká. Su regreso al primer equipo se produjo luego de un paso exitoso por el Getafe, donde incluso anotó en la final de la Copa del Rey 2008 frente al Valencia.

esteban granero

Más tarde, su carrera lo llevó a la Premier League, cuando en 2012 fichó por el Queens Park Rangers por unos 8 millones de euros. En ese club disputó 27 encuentros, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo. Al año siguiente se unió a la Real Sociedad, donde sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido de Champions League. Al recuperarse, regresó al conjunto vasco y se mantuvo como un jugador importante en el mediocampo.

En 2017 fichó por el Espanyol, donde continuó compitiendo en La Liga hasta cerrar su trayectoria en el Marbella FC, de Segunda B, en 2021. En total, sumó más de 400 partidos entre torneos nacionales e internacionales. Su retiro se hizo oficial el 5 de julio de 2021, aunque su vínculo con el deporte continuó bajo una nueva faceta ligada a la tecnología.

La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

