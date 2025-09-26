26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio: piden la captura internacional de la mano derecha de Pequeño J

Interpol busca a Matías Agustín Ozorio, sindicado como el hombre más cercano al narco peruano que habría ordenado el asesinato de Brenda, Morena y Lara.

Por

El narco peruano de 23 años habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

C5N

La justicia emitió una alerta roja internacional en la causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, a pedido del juez de Homicidios Gustavo Arribas. Buscan a un narco que habría ideado y participado del asesinato agravado de las 3 jóvenes.

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua
Te puede interesar:

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Se trata de Martín Agustín Ozorio, conocido como el "gatillero" del hombre más cercano al narco peruano Pequeño J que sería quien ordenó a masacre contra las mujeres en Florencio Varela.

De acuerdo al documento, el hombre tiene un domicilio registrado en el barrio porteño de Parque Patricios, en la Villa 21-24 conocida como Zabaleta, en la Ciudad de Buenos Aires.

Se le atribuye haber aplicado "diversos golpes de puño y diversos cortes que provocaron el deceso" de las víctimas. En el pedido de captura se detalla que la acción fue "aumentando de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de cometer el acto", en relación a la tortura.

Ozorio
Ozorio está apuntado por ser la mano derecha del narco peruano.

Ozorio está apuntado por ser la mano derecha del narco peruano.

La justicia indica que actuaron también actuaron Miguel Ángel Villanueva Silva, Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Lara Ibarra, y Maximiliano Andrés Parra, los 4 detenidos alojados en la alcaldía de la cárcel de Melchor Pose, en La Plata, imputados por homicidio agravado

El texto acusatorio agrega: "Concurso premeditado de todos ellos, aprovechando los hombres su condición dominante de género al ejercer la violencia sobre las víctimas, que son mujeres", según detalla la investigación sobre un crimen de género. La imputación aclara que hubo "alevosía, premeditación y violencia de género", como los agravantes que es le imputa a los asesinos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

conmocion en chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 anos que dio a luz

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

play

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

play

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

play

Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza

Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Rating Cero

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

últimas noticias

play

Fuego en la Casa Rosada: reportan un principio de incendio en el primer piso

Hace 20 minutos
Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Hace 32 minutos
Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

Hace 1 hora
Santiago Bausili y Luis Caputo, dos nombres clave del equipo económico de Milei.

El Banco Central registró un fuerte aumento de las reservas, impulsado por compras del Tesoro

Hace 1 hora
play

Habló el padre de Brenda, tras el entierro de su hija: "No pude reconocer el cuerpo"

Hace 1 hora