Interpol busca a Matías Agustín Ozorio, sindicado como el hombre más cercano al narco peruano que habría ordenado el asesinato de Brenda, Morena y Lara.

El narco peruano de 23 años habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La justicia emitió una alerta roja internacional en la causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez , a pedido del juez de Homicidios Gustavo Arribas. Buscan a un narco que habría ideado y participado del asesinato agravado de las 3 jóvenes.

Se trata de Martín Agustín Ozorio , conocido como el "gatillero" del hombre más cercano al narco peruano Pequeño J que sería quien ordenó a masacre contra las mujeres en Florencio Varela.

De acuerdo al documento, el hombre tiene un domicilio registrado en el barrio porteño de Parque Patricios, en la Villa 21-24 conocida como Zabaleta, en la Ciudad de Buenos Aires.

Se le atribuye haber aplicado "diversos golpes de puño y diversos cortes que provocaron el deceso" de las víctimas . En el pedido de captura se detalla que la acción fue "aumentando de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de cometer el acto", en relación a la tortura.

La justicia indica que actuaron también actuaron Miguel Ángel Villanueva Silva, Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Lara Ibarra, y Maximiliano Andrés Parra, los 4 detenidos alojados en la alcaldía de la cárcel de Melchor Pose, en La Plata, imputados por homicidio agravado

El texto acusatorio agrega: "Concurso premeditado de todos ellos, aprovechando los hombres su condición dominante de género al ejercer la violencia sobre las víctimas, que son mujeres", según detalla la investigación sobre un crimen de género. La imputación aclara que hubo "alevosía, premeditación y violencia de género", como los agravantes que es le imputa a los asesinos.