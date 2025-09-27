27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

El hecho ocurrió en la localidad de Maipú, en medio de la alerta naranja que afecta a la provincia cuyana. Defensa Civil compartió recomendaciones de seguridad ante los fuertes vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora.

Por
La mujer no pudo ser reanimada.

La mujer no pudo ser reanimada.

Redes sociales

Luego del fuerte temporal que se dio por ráfagas de vientos en Mendoza, una mujer murió luego de que un árbol se quebrara y cayera sobre el auto que ella manejaba. La mujer de 37 años estaba sentada del lado del conductor y murió en el acto tras el impacto.

Las hermanas estaban bajo el cuidado de su abuelo al momento del incidente.
Te puede interesar:

Mendoza: dos hermanitas murieron tras ser atropelladas por un colectivo

El equipo médico que se hizo presente en la ciudad de Maipú, que intentó socorrer a la mujer, no pudo reanimarla por el nivel del golpe. Durante las últimas horas, se había realizado una alerta acerca de riesgos de las ráfagas de vientos en la provincia, que alcanzaban los 100 kilómetros por hora.

La víctima se llamaba Cristina Alejandra Funes, de 37 años y residía en el barrio Don Octavio y estaba sobre su auto Fiat 1 ubicado en la calle Rawson entre Alta Italia y Villanueva, cerca de las 18:30.

No fue la única caída de un árbol por los vientos, ya que, en la misma ciudad, una nena de 13 años sufrió heridas por lo mismo.

El Servicio Meteorológico Nacional de la provincia de Mendoza advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes, viento Zonda en sectores de la precordillera y Malargue. El viento Zonda es un fenómeno por el cual hay reducción de la visibilidad y es fundamental permanecer bajo techo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tensión en Mendoza: un camión lleno de carne volcó, los vecinos intentaron saquearlo y fueron reprimidos

El Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile, cerrado por las nevadas en la zona cordillerana de Mendoza.

Alerta amarilla en Mendoza: cerraron el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

El sospechoso fue detenido el viernes por la tarde.

Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano

play

Se conoció la imagen de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Rating Cero

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

últimas noticias

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Hace 9 minutos
La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Hace 21 minutos
La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Hace 26 minutos
Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Hace 53 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Hace 57 minutos