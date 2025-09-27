Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto El hecho ocurrió en la localidad de Maipú, en medio de la alerta naranja que afecta a la provincia cuyana. Defensa Civil compartió recomendaciones de seguridad ante los fuertes vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora. Por







La mujer no pudo ser reanimada. Redes sociales

Luego del fuerte temporal que se dio por ráfagas de vientos en Mendoza, una mujer murió luego de que un árbol se quebrara y cayera sobre el auto que ella manejaba. La mujer de 37 años estaba sentada del lado del conductor y murió en el acto tras el impacto.

El equipo médico que se hizo presente en la ciudad de Maipú, que intentó socorrer a la mujer, no pudo reanimarla por el nivel del golpe. Durante las últimas horas, se había realizado una alerta acerca de riesgos de las ráfagas de vientos en la provincia, que alcanzaban los 100 kilómetros por hora.

La víctima se llamaba Cristina Alejandra Funes, de 37 años y residía en el barrio Don Octavio y estaba sobre su auto Fiat 1 ubicado en la calle Rawson entre Alta Italia y Villanueva, cerca de las 18:30.

No fue la única caída de un árbol por los vientos, ya que, en la misma ciudad, una nena de 13 años sufrió heridas por lo mismo.

El Servicio Meteorológico Nacional de la provincia de Mendoza advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes, viento Zonda en sectores de la precordillera y Malargue. El viento Zonda es un fenómeno por el cual hay reducción de la visibilidad y es fundamental permanecer bajo techo.