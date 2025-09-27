La lluvia no da tregua en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas y viento

El último fin de semana de septiembre comenzó con lluvias y tormentas en gran parte de la Argentina, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron varias alertas meteorológicas amarillas por viento, tormenta y lluvia, para el resto de la jornada del sábado 27. ¿A qué hora para de llover?
El SMN informó que las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, y Río Negro, se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector sur y norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chematierra/status/1971791480751902786&partner=&hide_thread=false
En el caso de Buenos Aires, rigen dos alertas por viento y lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.
Por último, en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, rige unos avisos por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
¿Cuándo mejora el tiempo y terminan las lluvias?
Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se mantendrán durante la jornada del sábado 27 de septiembre, desde Meteored informaron que un frente frío avanzará hacia el norte, con lluvias y tormentas eléctricas. "Mientras que en el resto del centro y norte del país comenzará a ingresar aire más frío y seco desde el sur, lo que marcará el final del episodio de mal tiempo", sentenciaron.