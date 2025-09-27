La lluvia no da tregua en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas y viento El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para gran parte de la Argentina por ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 kilómetros por hora, fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y caída de granizo. Por







El organismo oficial alertó sobre la continuidad de las lluvias y tormentas en CABA. Redes Sociales

El último fin de semana de septiembre comenzó con lluvias y tormentas en gran parte de la Argentina, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron varias alertas meteorológicas amarillas por viento, tormenta y lluvia, para el resto de la jornada del sábado 27. ¿A qué hora para de llover?

El SMN informó que las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, y Río Negro, se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector sur y norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

PRECAUCIÓN

Reportan fuerte tormenta en Córdoba, Argentina

Muy fuerte viento esta noche en #Cordoba Argentina. Imágenes de un gran árbol golpeado ventanas en un complejo habitacional

Vía @vjisbert pic.twitter.com/UiJszOKqgW — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 27, 2025

En el caso de Buenos Aires, rigen dos alertas por viento y lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas.

Por último, en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, rige unos avisos por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.