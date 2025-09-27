27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano

Todo habría iniciado con una pelea y, tras cometer el crimen, el sospechoso se escapó de la escena a pie, según contó su propia madre. Pero apareció dos días después y fue identificado.

Por
El sospechoso fue detenido el viernes por la tarde.

El sospechoso fue detenido el viernes por la tarde.

Redes sociales

Un hombre de 31 años estaba prófugo luego ser acusado de asesinar a su hermano de una puñalada en el pecho y, en las últimas horas, fue detenido por la Policía de Corrientes, quien lo buscó desde el miércoles por la tarde cuando fue emitida la denuncia por parte de su propia madre.

Te puede interesar:

Se conoció la imagen de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Andrés Yiyín O. es el sospechoso por la muerte de Matías Daniel O. de 35 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de septiembre con una pelea entre ambos en el domicilio familiar ubicado en la calle Calingasta casi avenida Paysandú del barrio General San Martín.

Los hermanos tuvieron una discusión previa, la cual escaló a niveles de violencia cuando el detenido sacó un arma blanca y atacó a la víctima. Matías recibió una puñalada en el pecho y sufrió varios cortes en ambos brazos.

Cerca de las 04:45, el servicio de emergencia recibió un pedido de auxilio por un hombre que estaba en el patio de su casa herido. Pero la víctima murió antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía se hizo presente en el lugar hasta que llegó la Dirección de Emergencias Médicas, quienes confirmaron su muerte.

La madre de ambos estaba junto al cuerpo de la víctima y dio detalles precisos a la Policía. Fue quien contó que el presunto asesino huyó a pie luego de haberlo matado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hasta el momento hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el AMBA.

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima

play

Fuego en la Casa Rosada: hubo un principio de incendio en el primer piso

play

Triple femicidio: piden la captura internacional de la mano derecha de Pequeño J

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

conmocion en chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 anos que dio a luz

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

Rating Cero

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

play

Milo J presenta La vida era más corta: un disco que resignifica las raíces argentinas con una colaboración de Mercedes Sosa

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

últimas noticias

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Hace 4 minutos
La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Hace 16 minutos
La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Hace 21 minutos
Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Hace 48 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Hace 52 minutos