Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano Todo habría iniciado con una pelea y, tras cometer el crimen, el sospechoso se escapó de la escena a pie, según contó su propia madre. Pero apareció dos días después y fue identificado.







El sospechoso fue detenido el viernes por la tarde. Redes sociales

Un hombre de 31 años estaba prófugo luego ser acusado de asesinar a su hermano de una puñalada en el pecho y, en las últimas horas, fue detenido por la Policía de Corrientes, quien lo buscó desde el miércoles por la tarde cuando fue emitida la denuncia por parte de su propia madre.

Andrés Yiyín O. es el sospechoso por la muerte de Matías Daniel O. de 35 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de septiembre con una pelea entre ambos en el domicilio familiar ubicado en la calle Calingasta casi avenida Paysandú del barrio General San Martín.

Los hermanos tuvieron una discusión previa, la cual escaló a niveles de violencia cuando el detenido sacó un arma blanca y atacó a la víctima. Matías recibió una puñalada en el pecho y sufrió varios cortes en ambos brazos.

Cerca de las 04:45, el servicio de emergencia recibió un pedido de auxilio por un hombre que estaba en el patio de su casa herido. Pero la víctima murió antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía se hizo presente en el lugar hasta que llegó la Dirección de Emergencias Médicas, quienes confirmaron su muerte.

La madre de ambos estaba junto al cuerpo de la víctima y dio detalles precisos a la Policía. Fue quien contó que el presunto asesino huyó a pie luego de haberlo matado.