26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Carlos Costa había sido imputado por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

Por
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

La Justicia dictó prisión perpetua para Carlos Costa, hermano del futbolista de Boca, Ayrton Costa, tras hallarlo culpable del femicidio de su expareja, Agustina Belén Aguilar, de 21 años.

conmocion en chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 anos que dio a luz
Te puede interesar:

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

De acuerdo con el fallo, el tribunal lo condenó por el delito de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja previa”.

Costa había sido detenido el 11 de octubre de 2023 en su vivienda de Bernal, donde cumplía prisión domiciliaria por una causa anterior de robo y secuestro.

Al momento del operativo, los efectivos policiales constataron que presentaba rasguños en el cuello y lesiones en las manos, signos compatibles con la resistencia de la víctima.

Agustina Aguilar, la expareja tenía 21 años y era madre de dos hijos, fruto de su relación con Costa. Según las pericias, la joven fue atacada a golpes en la casa de dos pisos que compartía con el acusado, durante la tarde del domingo 8 de octubre.

Testigos señalaron que la pareja había mantenido una fuerte discusión que terminó en una escena de violencia extrema. Mientras el ataque se producía en la planta alta de la vivienda, en la planta baja permanecían otros integrantes de la familia de Costa, entre ellos Ayrton Costa, jugador de Boca. El padre de la víctima, Jorge Aguilar, lo mencionó públicamente en su denuncia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

play

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

play

Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza

Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

play

Un perito analizó si es posible identificar a los 45 participantes de la transmisión del triple femicidio

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 16 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 20 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 21 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 24 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 28 minutos