Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio Carlos Costa había sido imputado por "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa".







La Justicia dictó prisión perpetua para Carlos Costa, hermano del futbolista de Boca, Ayrton Costa, tras hallarlo culpable del femicidio de su expareja, Agustina Belén Aguilar, de 21 años.

De acuerdo con el fallo, el tribunal lo condenó por el delito de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja previa”.

Costa había sido detenido el 11 de octubre de 2023 en su vivienda de Bernal, donde cumplía prisión domiciliaria por una causa anterior de robo y secuestro.

Al momento del operativo, los efectivos policiales constataron que presentaba rasguños en el cuello y lesiones en las manos, signos compatibles con la resistencia de la víctima.

Agustina Aguilar, la expareja tenía 21 años y era madre de dos hijos, fruto de su relación con Costa. Según las pericias, la joven fue atacada a golpes en la casa de dos pisos que compartía con el acusado, durante la tarde del domingo 8 de octubre.

Testigos señalaron que la pareja había mantenido una fuerte discusión que terminó en una escena de violencia extrema. Mientras el ataque se producía en la planta alta de la vivienda, en la planta baja permanecían otros integrantes de la familia de Costa, entre ellos Ayrton Costa, jugador de Boca. El padre de la víctima, Jorge Aguilar, lo mencionó públicamente en su denuncia.