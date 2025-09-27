La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único La influencer sorprendió en redes con un nuevo peinado junto a sus hijas, generando elogios y también polémica entre sus seguidores.







El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética. Redes Sociales

Cinthia Fernández volvió a captar la atención de sus más de seis millones de seguidores en Instagram con una radical transformación estética. La ex panelista televisiva compartió con entusiasmo imágenes de su visita a la peluquería junto a sus mellizas, Charis y Bella, donde se animaron a un cambio de look que no pasó desapercibido.

La mediática eligió al estilista Leo Leiva para iluminar su cabello con reflejos que aportaron frescura y brillo, mientras que sus hijas apostaron por mechones en tonos rosa y fucsia, consolidando un estilo audaz y divertido. Las publicaciones rápidamente generaron miles de interacciones y pusieron en evidencia la complicidad familiar.

Sin embargo, el gesto de teñir el pelo de las niñas, que están cerca de cumplir doce años, abrió un fuerte debate digital. Muchos usuarios cuestionaron la decisión al considerar que se adelantaron etapas, mientras que otros defendieron la libertad de Cinthia para compartir con sus hijas actividades estéticas. La propia influencer invitó a opinar: “¿Les gustó? Los leo en comentarios”.

Cinthia Fernández Cinthia Fernández sorprendió con un cambio de look realizado junto a sus hijas mellizas. Instagram (@cinthia_fernandez_)

Fuerte cruce entre Mariana Brey y Cinthia Fernández El nuevo look no fue el único motivo por el que Cinthia fue noticia. También protagonizó un picante cruce en el canal Carnaval Stream con la periodista Mariana Brey, en medio de un debate político sobre la situación judicial y los escándalos que rodean al gobierno de Javier Milei.

Brey defendió la rapidez de la Justicia en determinados casos y lo señaló como una oportunidad de recuperar credibilidad institucional. Cinthia, por su parte, retrucó que la política también debía “reivindicarse” ante la sociedad, lo que generó un ida y vuelta cargado de tensión. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carnaval Stream (@carnavalstream) Si bien la discusión tuvo momentos álgidos, finalmente la conductora buscó cerrar el enfrentamiento con un llamado a la claridad en la comunicación oficial. El intercambio dejó en claro las diferencias entre ambas figuras y mantuvo en vilo al mundo del espectáculo.

