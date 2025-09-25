Triple femicidio en Varela: quién es Pequeño J, el presunto líder narco buscado por el crimen de La Matanza

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas antes de morir y aseguran que el asesinato de las jóvenes fue transmitido en vivo por redes sociales para 45 miembros de la banda.

"Esto es lo que le pasa al que me roba drogas", dijo Pequeño J durante la tortura a las 3 jóvenes

El triple femicidio de las jóvenes de La Matanza en Florencio Varela conmocionó a todo el país y los investigadores que están detrás de los pasos del presunto autor intelectual del aberrante hecho. Se trataría de un narco apodado “Pequeño Jota” o “Julito” , de apenas 23 años.

Si bien por el momento solo hay 4 personas detenidas por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, se busca desesperadamente al presunto autor intelectual del asesinato, que fue transmitido a través de Instagram para un grupo de 45 personas: allí, se mostró cómo las jóvenes fueron torturadas, abusadas y descuartizadas.

“‘Esto es lo que le pasa al que me roba drogas’, ‘a mí nadie me roba’ y ‘hasta que cante la nena’”, fue el mensaje disciplinador para el resto de la banda mientras torturaba. De acuerdo a la autopsia, una de las mujeres mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara, evidenciando que fue brutalmente golpeada.

La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

Quién es Pequeño J, narco involucrado en el triple femicidio de Florencio Varela

De acuerdo con la investigación por el triple femicidio en Florencia Varela, Pequeño Jota, también conocido como Julito, es quien ordenó el aberrante triple asesinato.

Se trataría de un narco peruano de apenas 23 años, que vive en la villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Según describió el periodista Pampa Mónaco, “no se trata de un capo narco de gran escala, sino de un vendedor de cocaína y otras drogas al menudeo que recibía la sustancia, la fraccionaba y la distribuía entre vendedores”.

Además, la periodista Mercedes Ninci detalló que sería “quien habría tenido una vinculación con Lara, con la chica de 15 años”.

triple femicidio

Según informaron las autoridades, el joven de 23 años tiene antecedentes penales y un extenso historial delictivo, y por el cual ya se emitió una orden de captura en su contra. “Migraciones está trabajando codo a codo en esta investigación con la provincia de Buenos Aires. En este momento, cualquier información que demos es a favor de estos sicarios asesinos, así que no podemos adelantar nada”, señaló respecto a la investigación en curso.

En tanto, el ministro bonaerense Javier Alonso, solo agregó que el hombre está acusado de liderar una banda que operaba en distintos puntos del conurbano sur y que tenía su base principal en la Ciudad de Buenos Aires.