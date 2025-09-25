25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Varela: quién es Pequeño J, el presunto líder narco buscado por el crimen de La Matanza

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas antes de morir y aseguran que el asesinato de las jóvenes fue transmitido en vivo por redes sociales para 45 miembros de la banda.

Por

"Esto es lo que le pasa al que me roba drogas", dijo Pequeño J durante la tortura a las 3 jóvenes

El triple femicidio de las jóvenes de La Matanza en Florencio Varela conmocionó a todo el país y los investigadores que están detrás de los pasos del presunto autor intelectual del aberrante hecho. Se trataría de un narco apodado “Pequeño Jota” o “Julito”, de apenas 23 años.

Te puede interesar:

Triple femicidio: uno por uno, quiénes son los cuatro detenidos

Si bien por el momento solo hay 4 personas detenidas por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, se busca desesperadamente al presunto autor intelectual del asesinato, que fue transmitido a través de Instagram para un grupo de 45 personas: allí, se mostró cómo las jóvenes fueron torturadas, abusadas y descuartizadas.

Detenidos triple crimen La Matanza

La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

Quién es Pequeño J, narco involucrado en el triple femicidio de Florencio Varela

De acuerdo con la investigación por el triple femicidio en Florencia Varela, Pequeño Jota, también conocido como Julito, es quien ordenó el aberrante triple asesinato.

Se trataría de un narco peruano de apenas 23 años, que vive en la villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Según describió el periodista Pampa Mónaco, “no se trata de un capo narco de gran escala, sino de un vendedor de cocaína y otras drogas al menudeo que recibía la sustancia, la fraccionaba y la distribuía entre vendedores”.

Además, la periodista Mercedes Ninci detalló que sería “quien habría tenido una vinculación con Lara, con la chica de 15 años”.

triple femicidio

Según informaron las autoridades, el joven de 23 años tiene antecedentes penales y un extenso historial delictivo, y por el cual ya se emitió una orden de captura en su contra. “Migraciones está trabajando codo a codo en esta investigación con la provincia de Buenos Aires. En este momento, cualquier información que demos es a favor de estos sicarios asesinos, así que no podemos adelantar nada”, señaló respecto a la investigación en curso.

En tanto, el ministro bonaerense Javier Alonso, solo agregó que el hombre está acusado de liderar una banda que operaba en distintos puntos del conurbano sur y que tenía su base principal en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las hermanas estaban bajo el cuidado de su abuelo al momento del incidente.

Mendoza: dos hermanitas murieron tras ser atropelladas por un colectivo

Lara Gutiérrez tenía 15 años.

Revelaron el ultimo audio que envió Lara Gutiérrez a una de sus amigas, horas antes del brutal crimen

Se conocieron las amenazas a Morena, Brenda y Lara.

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

play

Así es por dentro la casa donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

play

Último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Varela: dónde y cuándo será

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Rating Cero

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..."

Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.
play

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación.
play

Esta comedia brasileña donde un hombre tiene que cambiar su visión de ser abogado sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.
play

Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

Uno de los aspectos más llamativos de esta pareja radica en la manera en que Karina Jelinek expone públicamente sus problemas privados.

Qué famosa modelo argentina se separó pero arregló todo en 12 horas: ¿era verdad?

últimas noticias

Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa en el pasado rápidamente.

Marcelo Tinelli se declaró a otra mujer tras separarse de Milett Figueroa: "La amo, es..."

Hace 9 minutos
Los salarios subieron un 2,5% en julio y le ganaron a la inflación.

INDEC: los salarios subieron un 2,5% en julio y volvieron a ganarle a la inflación

Hace 17 minutos
La Selección israelí participa de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

UEFA y FIFA votarán para definir si suspenden a Israel de todas las competiciones

Hace 21 minutos
El candidato de Donald Trump para la FEB también prometió apoyo total para Argentina

El candidato de Trump para la FED también prometió apoyo total para Argentina

Hace 34 minutos
play
Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Hace 51 minutos