26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

La niña ingresó al Hospital Bicentenario, en la localidad de Juan José Castelli, con graves lesiones ginecológicas. Este hecho derivó a una investigación por abuso sexual y la Fiscalía ordenó el arresto de sus progenitores.

Por
Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz
https://chaco.gob.ar/

En la provincia del Chaco, una nena de 11 años ingresó al Hospital Bicentenario con graves lesiones ginecológicas compatibles con un aborto espontáneo y la Fiscalía que investiga la causa por un presunto abuso sexual ordenó el arresto de sus padres.

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua
Te puede interesar:

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Durante la jornada del miércoles, una niña de 11 años ingresó al Hospital Bicentenario, ubicado en la localidad de Juan José Castelli con un grave sangrado ginecológico. Lo que derivó en que un médico obstetra evaluara a la menor para poder tratar su cuadro.

A raíz de esto, los médicos constataron una serie de lesiones ginecológicas compatibles con un aborto espontáneo, lo que derivó en una denuncia a la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero.

Entre las primeras medidas que se tomaron, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía la menor, junto a sus padres, donde obtuvieron una serie de elementos claves para la investigación.

En paralelo, la madre de la menor se presentó por la tarde en el mismo hospital con un bebé recién nacido, que se trataría del hijo recién nacido de la menor. El pequeño presentaba una temperatura corporal baja y signos vitales débiles, por lo que permanece internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Tras estos hechos, la Justicia decidió arrestar a la madre de la menor, y a su pareja, los cuales están acusados por encubrimiento. La causa es investigada como "supuesto abuso sexual", por la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

  • El relato de la chica o chico.
  • Lesiones físicas en zona genital.
  • Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).
  • Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.
  • Juegos sexuales inapropiados.
  • Retraimiento.
  • Problemas con el control de esfínteres.
  • Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

play

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

play

Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza

Matías Jurado está acusado de matar y descartar el cuerpo de un indigente.

Asesino serial de Jujuy: confirmaron a una presunta quinta víctima de Matías Jurado

Iara Daniela Ibarra, una de las detenidas.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

play

Un perito analizó si es posible identificar a los 45 participantes de la transmisión del triple femicidio

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 8 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 9 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 12 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 16 minutos
Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

Hace 51 minutos