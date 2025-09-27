27 de septiembre de 2025 Inicio
Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

La atención se centra en cómo se alinean estas fechas y qué combinaciones ofrecen un respiro extendido dentro del calendario laboral.

Los feriados siempre ocupan un lugar destacado en la planificación de la vida cotidiana, ya que ofrecen pausas en la rutina laboral y escolar que permiten organizar viajes, trámites o actividades de descanso. Con la llegada de octubre 2025, crece la expectativa por conocer si el calendario incluirá días de descanso que se extiendan hasta formar un fin de semana largo.

Solo quedan 5: qué feriados nacionales restan en 2025

Cada anuncio sobre feriados próximos despierta interés porque impacta en múltiples sectores, desde el turismo y el comercio hasta el transporte y la organización familiar. Los fines de semana largos, en particular, son altamente valorados, ya que permiten planificar escapadas, reuniones o actividades fuera de la rutina.

Qué feriado tiene fin de semana largo en octubre 2025

El próximo fin de semana largo en Argentina se dará en octubre. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que caería el domingo 12, fue oficialmente trasladado al viernes 10 de octubre.

Esta modificación, oficializada en el Boletín Oficial mediante recientes decretos, busca potenciar el efecto turístico y social del feriado, generando así un descanso de tres días consecutivos: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
