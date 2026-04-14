14 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para destrabar el conflicto por las bajas frecuencias

Las cámaras de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) participarán de una mesa técnica desde las 11 para discutir “una reestructuración integral del sistema” de subsidios, tras el aumento del petróleo, que disparó el valor del gasoil.

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La reunión iniciará a las 11.

La reunión iniciará a las 11.

Camila Alonso Suárez

El Gobierno se reunirá con las cinco cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para destrabar el conflicto por los subsidios. La mesa técnica está orientada a trabajar en la reorganización del sistema y será en la Secretaría de Transporte desde las 11.

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La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P), Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) son las que estarán presentes.

Uno de los puntos a tratar es trabajar en las variantes de pago de la deuda por subsidios que es cercana a los $120.000 millones. Pero no es la primera, sino que la segunda reunión que se mantendrá con el secretario de Transporte, Fernando, Hermann, por el conflicto que derivó en una reducción de la frecuencia de colectivos.

Las compañías le reclaman al gobierno precios y subsidios, y tomaron como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que lo estiman en $1915 por litro, un 9,8% de diferencia.

Esta reunión se da luego del encuentro con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, para coordinar “medidas estructurales” que permitan destrabar la diferencia que hay y terminó afectando el servicio de manera total o en la reducción del mismo.

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