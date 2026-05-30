Búsqueda de Agostina Vega: el antecedente que podría complicar a Claudio Barrelier

Lautaro, un vecino del principal sospechoso por la desaparición de la adolescente, contó que presenció un intercambio con una mujer que podría comprometer la situación del imputado.

En medio de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, un vecino de Claudio Barrelier aportó un testimonio que volvió a poner el foco sobre antecedentes de presuntos episodios de violencia protagonizados por el único detenido de la causa.

Se trata de Lautaro, un joven que trabaja en las inmediaciones de la vivienda de Barrelier y que recordó una situación ocurrida tiempo atrás, cuando una mujer escapó de la casa del acusado y pidió ayuda a los vecinos.

“Lo que me acuerdo es que yo trabajo al lado y escuché gritos en la calle, de una mujer. En cuanto me asomo, la chica estaba semidesnuda, con cinta de embalar alrededor de los brazos y el torso ”, relató en diálogo exclusivo con Bernardo Magnago con C5N.

Según contó, la escena generó una inmediata reacción de quienes se encontraban en la zona. “Salieron a preguntarle los vecinos qué le había pasado. Nosotros nos acercamos y vimos que la puerta de la casa estaba abierta”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, mientras la mujer intentaba explicar lo sucedido, Barrelier permanecía en el lugar. “Lo vimos insultándola y diciéndole que dejara de exagerar ”, recordó Lautaro.

La situación se volvió cada vez más tensa cuando la mujer denunció frente a los presentes que había sido víctima de un intento de secuestro y abuso sexual. “Ella decía que la había intentado secuestrar y violar”, aseguró el vecino.

Barrelier instituto Claudio Barrelier y un recordado episodio de violencia. Redes sociales

Ante ese escenario, varios habitantes del barrio intervinieron para evitar que el conflicto escalara. “Los vecinos lo amenazaron y le dijeron que diera un paso más y se iban a la violencia”, relató.

Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia para asistir a la mujer, que se encontraba en estado de shock por lo ocurrido. El episodio volvió a cobrar relevancia tras la desaparición de Agostina, ya que forma parte de los antecedentes mencionados por distintos vecinos al describir la conducta de Barrelier en el barrio.

Lautaro también se refirió a los grupos de simpatizantes de Instituto que suelen reunirse en la zona y descartó que fueran personas violentas. “Se junta la barra de Instituto y hacen quilombo, pero nunca se pusieron violentos. Son maleducados, pero nunca violentos”, afirmó.

Búsqueda de Agostina: el ministro de Seguridad reveló una pista inédita que vincula a Claudio Barrelier con el descampado en Ampliación Ferreyra

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este sábado un dato clave que refuerza la principal hipótesis de la fiscalía: el detenido Pablo Barrelier estuvo en la zona de barrio Ampliación Nuevo Ferreyra el pasado 25 de mayo, un lugar que hoy concentra un masivo operativo de búsqueda encabezado por la Policía de Córdoba.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros en conferencia de prensa, quien señaló que las pruebas recolectadas hasta el momento permitieron ubicar al acusado en ese sector de la ciudad y contradicen las distintas versiones que brindó desde el inicio de la causa.

“Barrelier estuvo acá el lunes 25 de mayo”, afirmó el funcionario al referirse al predio donde trabajan más de 150 efectivos, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados en la búsqueda de rastros que permitan encontrar a la adolescente desaparecida o reconstruir qué ocurrió después de que ingresara a la vivienda del imputado.

Según explicó Quinteros, la presencia del acusado en el lugar surge de una reconstrucción compleja realizada a partir de cámaras de seguridad, registros tecnológicos y otras evidencias incorporadas al expediente. “Hay que reconstruir todos los domos, recorrer más de media ciudad. Es un trabajo minucioso y pormenorizado”, sostuvo.

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El ministro también apuntó contra las contradicciones detectadas en las declaraciones de Barrelier. “Mintió y cambió las versiones tres o cuatro veces. Primero planteó que solamente la había llevado, después dijo que la persona que aparecía en las imágenes era su hija, luego reconoció que era Agostina y sostuvo que estuvo una hora en la vivienda y se fue”, detalló.

Las inconsistencias del acusado y las nuevas evidencias obtenidas durante los últimos días llevaron al fiscal Raúl Garzón a profundizar los rastrillajes en una zona considerada de interés para la causa. Quinteros remarcó que los operativos se realizan sobre “pistas firmes” y que toda la información obtenida es entregada directamente al fiscal Raúl Garzón, quien dirige la investigación.

“Estuvimos toda la noche trabajando y preservando el lugar. El fiscal estima que hay pruebas trascendentes para la causa. Nuestra prioridad es encontrar restos o elementos que nos lleven a Agostina”, señaló el ministro, aunque evitó brindar detalles sobre los resultados obtenidos hasta el momento para no afectar la pesquisa.

La búsqueda se desarrolla en un terreno de características complejas, con lagunas, canales activos y abandonados, sectores anegados y numerosos pozos. Por ese motivo, el operativo incluye también buzos tácticos, patrullajes aéreos y equipos que trabajan simultáneamente por tierra en distintos puntos del predio.