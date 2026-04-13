Paro de colectivos en el AMBA: reunión clave entre los empresarios y la provincia de Buenos Aires El encuentro de este lunes será con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci para coordinar “medidas estructurales” que permitan destrabar el conflicto. El martes tendrán otra reunión con Nación. Por + Seguir en







Los colectivos siguen circulando con baja frecuencia.

En medio del conflicto en la falta de pago en el sueldo y que provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los empresarios se reunirán este lunes con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en la previa de otro encuentro con la Nación programado para el martes.

El encuentro en el inicio de la semana entre cinco cámaras será con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, a las 12 para coordinar “medidas estructurales” que permitan destrabar la diferencia que hay y terminó afectando el servicio de manera total o en la reducción del mismo.

El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos, frente a ello, los empresarios exigieron un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.

Por su parte, desde la Provincia aclararon que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impactará este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto”, indicaron, según detalló Infobae.

El transporte público en el AMBA atraviesa uno de sus momentos más tensos del año. Si bien para este lunes 13 no se anunció ningún tipo de paro de colectivos, la situación continúa con algunas demoras y retrasos, sin embargo, la mejora del servicio dependerá de que se cumplan los compromisos asumidos entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores.

paradas colectivos Empresarios también se reunirán con Nación para tratar de destrabar el conflicto Este martes los representantes de las cinco cámaras del sector (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP) tendrá una reunión este martes 14, pero esta vez con la Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Fernando Herrmann, donde se estima discutirán sobre “una reestructuración integral del sistema”. Las empresas reclaman el pago de una deuda cercana a los $120.000 millones y sostienen que las reuniones con autoridades “no implican soluciones inmediatas ni impacta en lo urgente”. Desde que se desató el conflicto, a principios de abril, el servicio del transporte público se redujo hasta el 30% de las frecuencias por el impacto del aumento del gasoil. “Las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aún operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”, sostuvieron las cuatro cámaras del sector tras un encuentro, el jueves, con Herrmann.