Aseguran que una participante está a punto de abandonar Gran Hermano: "Se quiere ir"

El ingreso de la mediática prometía movilizar el juego; sin embargo, hay dudas sobre su permanencia. Trascendió que ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida.

Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano y su llegada generó una enorme expectativa entre los televidentes. Muchos pensaban que su presencia iba a revolucionar el reality, pero, a pocos días de su ingreso, comenzaron a surgir dudas sobre su continuidad en el programa: "Charlotte no va a poder con nadie".

Según trascendió, la modelo estaría atravesando un difícil momento dentro de la casa y ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida en los próximos días . Aunque desde los canales oficiales no se pronunciaron al respecto, lo cierto es que la participante se muestra cada vez más desanimada.

La convivencia en Gran Hermano tampoco atraviesa su mejor momento. El clima de tensión que hay entre los participantes se volvió rutina y, según comentan dentro de la casa, esta situación estaría afectando especialmente a Charlotte, quien desde hace varios días manifiesta sus ganas de abandonar el juego.

Los rumores crecieron aún más tras una conversación entre Zilli y Titi. "Charlotte no va a poder con nadie. Charlotte se quería ir ayer", aseguró la vedette. "Sí, hoy también", respondió su compañera. Luego, Zilli sugirió que no era la primera vez que la hija de Claudio Paul Caniggia expresaba sus ganas de abandonar el reality; "¿Lo sigue diciendo? Porque ella me había dicho: 'No, voy a aguantar una semana más'".

La situación genera preocupación en la producción, ya que el ingreso de Charlotte fue una de las principales apuestas de Telefe para impulsar el rating de esta etapa del programa. Sin embargo, no había pasado ni dos días dentro de la casa y ya había dejado en evidencia su incomodidad con la convivencia extrema.

CHARLOTTE QUIERE ABANDONAR LA CASA DE GRAN HERMANO Después del griterio que se armó ayer, Charlotte intentó abandonar la casa de Gran Hermano porque no soporta el nivel de pelea y agresión. Hasta llegó a armar las valijas. pic.twitter.com/5KhHvGbjG2

Uno de los primeros momentos que se viralizó ocurrió mientras acomodaba sus pertenencias en la habitación. Al observar el estado del lugar, lanzó sin filtros: "No saben la mugre que hay acá". Más tarde, mientras hablaba con otros participantes, volvió a mostrar su malestar por el ambiente que se vive dentro de la casa: "Este tema no me copa nada, que vengan acá a gritar entre todos y llenar esto de mala vibra".

Marina Calabró, en Lape Club Social, había anticipado este desenlace y aseguró que en realidad Charlotte no habría estado totalmente convencida de entrar. "Me dicen que Charlotte tendría los días contados, porque ella no estaba muy convencida de ingresar", y continuó: "No estaba convencida ni por la guita ni por la exposición. Ella no quería, pero su manager la convenció de que era una buena posibilidad de laburo a futuro y que la facturación que hoy recibe, en un tiempo la podría multiplicar".

Según la periodista, el plan de la mediática era permanecer en la casa solo por un mes, y en base a eso decidir si seguir o abandonar. "Me dicen que entró con certificado de vencimiento", reveló.