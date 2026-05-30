Hace apenas unos días se confirmó que la Compañía Noroeste S.A.T. reconocida en Zona Norte por brindar servicio con varias líneas, entre ellas la 343, absorbió dos ramales de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas de colectivo 333, 407, 437 y 707, tras declarar quiebra.
Después de semanas de incertidumbre para los pasajeros y pasajeras de Zona Norte, que dejó desconectados barrios como Boulogne, Villa Adelina, Carapachay, Béccar, entre otros, se empieza a aclarar el panorama a futuro.
Desde el sitio Que Pasa Zona Norte informaron que la 343 operará la línea 333, de jurisdicción provincial, que conecta las localidades de Boulogne, San Isidro, Carapachay y Olivos; y un ramal de la línea 707. Lo que se absorben son los recorridos, pero el servicio se dará mediante colectivos de la línea 343, que en sus carteles contarán con las leyendas "343 Ramal Ex 333" y "343 Ramal Ex 707".
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En esa línea detallaron que el recorrido que utilizará el cartel Ex 707 será por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por Avenida Uruguay, mientras que el Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar. Además confirmaron que a partir del sábado 30 de mayo comenzarán las pruebas operativas de estos servicios que comenzarían a circular a partir del 2 de junio.