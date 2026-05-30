30 de mayo de 2026 Inicio
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Colectivos en Zona Norte: confirmaron los nuevos recorridos de dos líneas que pasan a ser ramal de otra

Después de que ambas dejaran de operar por tiempo indeterminado, se confirmó que la empresa Compañía Noroeste S.A.T. absorbió los trayectos y se sumarán como nuevos ramales.

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Los nuevos ramales conectarían las zonas que dejaron desconectadas el 333 y el 707. 

Los nuevos ramales conectarían las zonas que dejaron desconectadas el 333 y el 707. 

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Después de semanas de incertidumbre para los pasajeros y pasajeras de Zona Norte, que dejó desconectados barrios como Boulogne, Villa Adelina, Carapachay, Béccar, entre otros, se empieza a aclarar el panorama a futuro.

Desde el sitio Que Pasa Zona Norte informaron que la 343 operará la línea 333, de jurisdicción provincial, que conecta las localidades de Boulogne, San Isidro, Carapachay y Olivos; y un ramal de la línea 707. Lo que se absorben son los recorridos, pero el servicio se dará mediante colectivos de la línea 343, que en sus carteles contarán con las leyendas "343 Ramal Ex 333" y "343 Ramal Ex 707".

colectivos bondis transporte público 343 MOGSM ex 333 Carapachay ex 707 x Acassuso

En esa línea detallaron que el recorrido que utilizará el cartel Ex 707 será por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por Avenida Uruguay, mientras que el Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar. Además confirmaron que a partir del sábado 30 de mayo comenzarán las pruebas operativas de estos servicios que comenzarían a circular a partir del 2 de junio.

Cuáles son los nuevos recorridos de la Ex 333 y Ex 707

343 Ramal Ex 333

  • Ida a Acassuso: D. de Acassuso, M. Pedraza, su continuación Ascasubi, Independencia, Ituzaingó, su continuación H. Quiroga, Paraná, Virrey Vértiz, Ucrania, Independencia, Av. A. Rolón (RP.4), J. Figueroa Alcorta, Malabia, B. de Irigoyen, Rotonda de Solei, retoma B. de Irigoyen, Cno. Real Morón - San Fernando, Nuestras Malvinas, Matheu, Blandengues, Yatay, Av. A. Rolón (RP.4), Puente Márquez, Av. A. Rolón (RP.4), Alte. B. Encalada, Av. Sucre, J. Ingenieros, Av. A. Rolón, Intendente Neyer, Av. Centenario, su continuación Av. Santa Fe hasta Rotonda de Acassuso.

  • Vuelta a Carapachay: Desde Av. Santa Fe y Rotonda de Acassuso, por Av. Santa Fe, su continuación Av. Centenario, Intendente Neyer, Av. A. Rolón, J. Ingenieros, Av. Sucre, Alte. B. Encalada, Av. A. Rolón (RP.4), Puente Márquez, Av. A. Rolón (RP.4), J. Figueroa Alcorta, Malabia, B. de Irigoyen, Rotonda de Solei, retoma B. de Irigoyen, Cno. Real Morón - San Fernando, Nuestras Malvinas, Matheu, Blandengues, Yatay, Av. A. Rolón (RP.4), M. Rodríguez, Paraná, A. Guido, su continuación Drysdale, Independencia, Alvear, Chiclana, Cap. M. Cajaraville, Dr. J. Ingenieros.

343 Ramal Ex 707

  • Ida a Acassuso: D. de Acassuso, M. Pedraza, su continuación Ascasubi, Independencia, Ituzaingó, su continuación H. Quiroga, Paraná, Virrey Vértiz, Ucrania, Independencia, Av. A. Rolón (RP. 4), J. Figueroa Alcorta, Malabia, B. de Irigoyen, Yatay, Olazábal, Cno. Real Morón - San Fernando, B. de Irigoyen, Rotonda de Solei, Colectora Panamericana Oeste, J. Figueroa Alcorta, Cno. Real Morón - San Fernando, C. Tejedor, Av. Uruguay, E. Reclus, R. Falcón, Alte. B. Encalada, J. Ingenieros, Av. Sucre, Gral. Guido, Av. Andrés Rolón, Tte. Gral. Lonardi, Av. Centenario, su continuación Av. Santa Fe hasta Rotonda de Acassuso.

  • Vuelta a Carapachay: Desde Av. Santa Fe y Rotonda de Acassuso, por Av. Santa Fe, su continuación Av. Centenario, Gral. Guido, Av. Andrés Rolón, Tte. Gral. Lonardi, Av. Sucre, J. Ingenieros, Alte. B. Encalada, R. Falcón, E. Reclus, Av. Uruguay, C. Tejedor, Cno. Real Morón - San Fernando, José. Figueroa Alcorta, Gurruchaga, B. de Irigoyen, Rotonda de Solei, retoma B. de Irigoyen, Cno. Real Morón - San Fernando, Olazábal, Yatay, Av. A. Rolón (RP.4), M. Rodriguez, Paraná, A. Guido, su continuación Drysdale, Independencia, Alvear, Chiclana, Cap. M. Cajaraville, Dr. José Ingenieros.

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