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Gran Hermano advirtió a Charlotte Caniggia y ¿podría ser expulsada?: "Eso está prohibido"

La recientemente ingresada estaba hablando con un compañero cuando intervino el Big para apercibirla. De igual modo, dentro de la casa, el resto de los hermanitos aseguran que se quiere ir.

Charlotte habla en inglés junto a Sebastián Cola y consideran que es para ocultar información del juego.

Charlotte habla en inglés junto a Sebastián Cola y consideran que es para ocultar información del juego.

Charlotte Caniggia fue una de las últimas participantes en ingresar a Gran Hermano, pero en las últimas horas fue advertida por el Big y quedó al borde de la expulsión.

La casa de Gran Hermano sufriría un nuevo abandono.
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Es que, la mediática se muestra muy unida a Sebastián Cola y debido a sus conversaciones quedaron en el centro de la polémica debido a un fuerte llamado de atención que quedó expuesto en toda la casa. Esto se suma a que entre sus compañeros rumorean que tiene pensado en abandonar el reality.

La secuencia que los dejó expuestos se dio cuando ambos participantes estaban charlando en el stream, pero con una conversación en inglés hablando contra la venezolana Cinzia. Si bien no es la primera vez que los dos hermanitos se comunican en este idioma, desde la producción le marcaron que estaba rompiendo con las reglas del juego.

“Cola, Charlotte, eso está prohibido”, se lo escucha decir al anfitrión. Rápidamente ambos pidieron disculpas aclarando que no sabían que no podrías comunicarse en otro idioma que no sea el español.

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En ese sentido, muchos consideran que es como una estrategia y un “código” entre ellos para comentar situaciones del juego, hablar sobre otros participantes e incluso analizar estrategias, sin que el resto pudiera entender.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia junto a Sebastián Cola ingresaron hace poco más de una semana y supieron construir un vínculo muy cercano e inseparable con mucha química y complicidad entre ambos.

Charlotte, ¿a punto de abandonar la casa de Gran Hermano?

Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano y su llegada generó una enorme expectativa entre los televidentes. Si bien muchos creían que que su presencia iba a revolucionar el reality, a pocos días de su ingreso, comenzaron a surgir dudas sobre su continuidad en el programa: “Charlotte no va a poder con nadie”.

Según trascendió, la modelo estaría atravesando un difícil momento dentro de la casa y ya habría mantenido conversaciones con la producción sobre una posible salida en los próximos días.

Es que, la convivencia en dentro de la casa tampoco atraviesa su mejor momento y el clima de tensión que hay entre los participantes se volvió rutina, algo que afecta especialmente a la mediática, quien desde hace varios días manifiesta sus ganas de abandonar el juego.

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