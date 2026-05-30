30 de mayo de 2026 Inicio
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Famosa influencer se operó los glúteos y murió 24 horas después

En redes sociales se compartió el video donde ingresa inconsciente y en silla de ruedas a la clínica donde se realizó el procedimiento estético. Aparentemente los médicos le habrían inyectado un relleno que puede generar complicaciones.

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La influencer tenía 48 años

La influencer tenía 48 años, era maquilladora y tenía miles de seguidores. 

Después de 24 horas de realizarse una operación de glúteos, la influencer Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira de 48 años falleció en una clínica privada donde regresó para realizarse un control. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a la mujer ingresas inconsciente en una silla de ruedas, mientras dos mujeres intentan auxiliarla. Su muerte alerta sobre los peligros de las cirugías estéticas y el uso constante de polimetilmetacrilato (PMMA) para rellenos.

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Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira tenía 48 años, era maquilladora y una influencer en Brasil, en sus redes sociales tenía más de 100 mil seguidores. Según el testimonio de su hija y un médico, el cuál fue compartido por el medio Metrópoles, Roseli fue a una clínica privada en São Paulo para someterse a tres procedimientos estéticos: aumento de glúteos, de isquiotibiales y de cuádriceps.

Al parecer, este tipo de procedimiento se realiza utilizando como "relleno" un polímero llamado polimetilmetacrilato (PMMA), utilizado en la medicina estética. Según el relato de los testigos, la influencer recibió 300 miligramos de PMMA, el máximo recomendado por los médicos, y que dos años atrás ya había recibido el mismo tratamiento.

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Según el relato de su hija, después de las dos horas de operación, Roseli se retiró de la clínica sintiéndose bien, pero que los dolores comenzaron durante la noche, pasadas algunas horas de su alta.

Sin embargo su cuadro empeoró al día siguiente. "Empezó a quejarse de que se sentía mal, débil, e incluso comentó que pensaba que se iba a morir, que sentía que el corazón le latía muy rápido", comentó su hija para el mismo medio. Ambas llamaron al médico que la había operado y les dijo que volvieran a la clínica, pero cuando estaban por llegar Roseli perdió el conocimiento dentro del auto y tuvo que ser trasladada en silla de ruedas.

Esa imagen, de la influencer en silla de ruedas, fue la que captó una cámara de seguridad de la clínica privada y se viralizó en redes sociales. A pesar de los esfuerzos, Roseli sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió antes de que llegara la ambulancia al lugar.

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