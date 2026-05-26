Viajes de larga distancia: las empresas aclaran que seguirán entregando pasajes para personas con discapacidad

Desde la cámara reclaman deudas millonarias al Gobierno y señalaron a C5N que desde diciembre de 2024 no reciben los subsidios que les corresponden por ley. “ La gratuidad se mantiene exactamente igual", explicaron.

Luego de que el Gobierno anuncie la quita de subsidios a las empresas de transporte por los pasajes en larga distancia para personas con discapacidad, desde la cámara que nuclean a las compañías aclararon que seguirán entregando boletos y denunciaron que desde diciembre de 2024 no reciben los subsidios que les corresponden por ley. “ La gratuidad se mantiene exactamente igual", explicaron a C5N .

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Fuentes cercanas a la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) reconocieron que fue "una sorpresa" lo anunciado por la administración libertaria porque " no nos pagan desde diciembre de 2024 lo que nos corresponde ". Además, explicaron que la situación es mucho más compleja que parte con la decisión del Ejecutivo de desregular el servicio público de larga distancia.

"Nosotros, más allá de la decisión de desregular o no, sí le veníamos diciendo al Gobierno de que había un tema del que nadie se termina de de resolver que es el tema discapacitados", anticiparon a C5N .

Minutos después de la comunicación, desde Celadi emitieron un comunicado donde explicaron que "con esa medida, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado servicio público perdiendo muchos de sus diferenciales, derechos pero también obligaciones. Sin embargo, mientras la autoridad nacional dejó de pagar las compensaciones intimó a las compañías de buses a continuar entregando estos boletos gratuitos, un número que al año supera los 1,5 millones de pasajes de larga distancia".

micro larga media distancia ómnibus Las empresas de larga distancia reclaman una deuda por parte del Gobierno. Télam

"Ante el reclamo de las empresas de larga distancia, fue el propio Estado —a través de la CNRT— el que acudió a la Justicia para forzarlas a seguir entregando los boletos gratuitos. Pero la Justicia no avaló esa posición sin condiciones. En dos instancias consecutivas —primero el Juzgado Federal en noviembre de 2024, y luego la Cámara de Apelaciones en julio de 2025— los tribunales resolvieron que, si bien las empresas debían continuar entregando los pasajes cautelarmente, el Estado debía continuar pagando las compensaciones, perdiendo en ambas instancias la posibilidad de imponer dicha carga sin costo", recordaron.

La deuda del Gobierno con las empresas de larga distancia

El último pago recibido por las cámaras fue en noviembre de 2024. Desde aquel momento, la deuda actual en subsidios supera los $27.000 millones. El 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado Nacional y aprobó una primera liquidación de la mora por $8.753.962.143 por el período noviembre 2024 - abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales.

Desde el sector reclaman el cumplimiento de los pagos e insistieron en aclarar que "bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes onco-pediátricos".

"Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado desregular un sector -medida que este sector no cuestiona- eliminando su carácter de servicio público y al mismo tiempo pretender que las empresas absorban indefinidamente -sin compensación alguna- las cargas propias de ese régimen. Ese debate, entendemos, es legítimo y deberá ser resuelto por la Justicia", completaron.