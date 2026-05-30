30 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Preocupación en la Selección argentina: se confirmó que Leandro Paredes sufrió un desgarro en la previa al Mundial 2026

El mediocampista sufrió la molestia durante el último partido de Boca en la Copa Libertadores. En la recta final hacia la Copa del Mundo, el jugador no podrá estar en lo dos partidos amistosos.

Por
Leandro Paredes padece un desgarro y se perderá los partidos amistosos previo al Mundial

Leandro Paredes padece un desgarro y se perderá los partidos amistosos previo al Mundial

A 12 días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni recibió una mala noticia que preocupa a todo el mundo de la Selección argentina: se confirmó la lesión de Leandro Paredes y se abrió el interrogante: ¿se pierde la competencia?

Argentina partirá a Estados Unidos en las próximas horas. Los entrenamientos comenzará el 1 de junio
Te puede interesar:

La agenda de la Selección en la previa al Mundial 2026: cuándo viaja a EEUU

El mediocampista jugó el jueves el último partido de Boca en la fase de grupos por la Copa Libertadores frente a Universidad Católica y durante el juego tenía molestias en el isquiotibial derecho. Ahora, tras realizarse los estudios correspondientes se supo qué es lo que tiene.

Paredes

Según informó el periodista Leandro Aguilera, el capitán y figura del Xeneize padece un desgarro. Si bien generó un dolor de cabeza el cuerpo técnico, hay una buena y mala noticia de todo esto: solo se perderá solo los amistosos previos al inicio de la competencia mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Los dos partidos preparatorios serán el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Ya en lo que será el debut en la Copa del Mundo, la campeona del mundo, que integra el Grupo J, jugará el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, desde las 22. Después, se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, a partir de las 14, mientras que último encuentro de la fase de grupos será ante Jordania el sábado 27, a las 23.

La lista de tocados que tiene Argentina de cara la Mundial 2026

La confirmación del desgarro de Leandro Paredes se suma a la extensa lista de jugadores que llegan tocados a la cita mundialista, como los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, y el astro Lionel Messi, entre otros.

Paredes es una pieza clave en la Selección argentina, debido a que suele ser titular y cuando no le toca estar entre los 11 iniciales generalmente es de los primeros en ingresar desde el banco de suplentes.

Si bien el campeón del mundo presentó esta lesión, no le imposibilitaría no estar en la competencia mundialista donde la Selección argentina buscará retener el título obtenido en Qatar 2022.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las tormentas eléctricas, tornados y huracanes amenazan la Copa del Mundo.

Las tormentas amenazan al Mundial 2026: cómo impactarán y cuáles son las claves del protocolo

El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports

Cuti Romero, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son parte de la nómina que dio Scaloni.

Dónde debutaron los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con la Selección argentina

La Selección de Argelia de cara al Mundial 2026.

El plantel completo de Argelia: el cuerpo técnico y todos los convocados para el Mundial 2026

Argentina irá por el bicampeonato mundial.

Confirmaron los números de Argentina para el Mundial 2026: qué dorsal usará cada jugador

Facundo Medina, la sorpresa en la lista de Scaloni.
play

La denuncia por violencia de género que salpica a Facundo Medina, convocado al Mundial 2026

Rating Cero

Charlotte habla en inglés junto a Sebastián Cola y consideran que es para ocultar información del juego.

Gran Hermano advirtió a Charlotte Caniggia y ¿podría ser expulsada?: "Eso está prohibido"

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron a menos de un mes de haber anunciado su separación.

La foto que confirma la reconciliación de una reconocida modelo con su novio

Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi

Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi: ¿qué pasa entre ellos?

Así fue la impresionante transformación de Kaley Cuoco

Temporada a temporada: así fue la impresionante transformación de Kaley Cuoco

Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo y Ailén Cova.

Amor, farándula y escándalo: las mujeres polémicas detrás de la Scaloneta

La casa de Gran Hermano sufriría un nuevo abandono.

Aseguran que Charlotte Caniggia está a punto de abandonar Gran Hermano: "Se quiere ir"

últimas noticias

Leandro Paredes padece un desgarro y se perderá los partidos amistosos previo al Mundial

Preocupación en la Selección: se confirmó que Paredes sufrió un desgarro en la previa al Mundial

Hace 10 minutos
“No voy a parar hasta encontrar a Agostina, aseguro su padre. 

El papá de Agostina Vega aseguró que Barrelier no actuó solo: "Hay cómplices"

Hace 17 minutos
Charlotte habla en inglés junto a Sebastián Cola y consideran que es para ocultar información del juego.

Gran Hermano advirtió a Charlotte Caniggia y ¿podría ser expulsada?: "Eso está prohibido"

Hace 39 minutos
La influencer tenía 48 años, era maquilladora y tenía miles de seguidores. 

Famosa influencer se operó los glúteos y murió 24 horas después

Hace 44 minutos
Por qué se pierde el deseo en las parejas y cómo combatir este mal.

¿La culpa es de la convivencia? Por qué se apaga el deseo en la pareja y cómo reavivarlo

Hace 1 hora