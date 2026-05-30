Preocupación en la Selección argentina: se confirmó que Leandro Paredes sufrió un desgarro en la previa al Mundial 2026

El mediocampista sufrió la molestia durante el último partido de Boca en la Copa Libertadores. En la recta final hacia la Copa del Mundo, el jugador no podrá estar en lo dos partidos amistosos.

A 12 días del inicio del Mundial 2026 , Lionel Scaloni recibió una mala noticia que preocupa a todo el mundo de la Selección argentina: se confirmó la lesión de Leandro Paredes y se abrió el interrogante: ¿se pierde la competencia?

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El mediocampista jugó el jueves el último partido de Boca en la fase de grupos por la Copa Libertadores frente a Universidad Católica y durante el juego tenía molestias en el isquiotibial derecho . Ahora, tras realizarse los estudios correspondientes se supo qué es lo que tiene.

Paredes viene de completar los 90 minutos del partido en el que el conjunto de La Ribera perdió como local frente a la Universidad Católica de Chile y quedó eliminado de dicha competencia internacional, pero tendrá la chance de jugar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Según informó el periodista Leandro Aguilera, el capitán y figura del Xeneize padece un desgarro . Si bien generó un dolor de cabeza el cuerpo técnico, hay una buena y mala noticia de todo esto: solo se perderá solo los amistosos previos al inicio de la competencia mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Los dos partidos preparatorios serán el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Ya en lo que será el debut en la Copa del Mundo, la campeona del mundo, que integra el Grupo J, jugará el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, desde las 22. Después, se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, a partir de las 14, mientras que último encuentro de la fase de grupos será ante Jordania el sábado 27, a las 23.

La lista de tocados que tiene Argentina de cara la Mundial 2026

La confirmación del desgarro de Leandro Paredes se suma a la extensa lista de jugadores que llegan tocados a la cita mundialista, como los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, y el astro Lionel Messi, entre otros.

Paredes es una pieza clave en la Selección argentina, debido a que suele ser titular y cuando no le toca estar entre los 11 iniciales generalmente es de los primeros en ingresar desde el banco de suplentes.

Si bien el campeón del mundo presentó esta lesión, no le imposibilitaría no estar en la competencia mundialista donde la Selección argentina buscará retener el título obtenido en Qatar 2022.