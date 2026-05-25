Transporte del AMBA: el boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei y superó la inflación

El colectivo multiplicó su precio por 16, el subte por más de 17 y el tren por 10 desde diciembre de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanzan a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei , según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA superó con creces la inflación acumulada del período , que fue de un 303,5%. El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió , multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

Embed - Mercedes Petrino on Instagram: "@c5n! Los pasajeros viajan colgados en el tren Belgrano Norte Peligro en el transporte público: sube la tarifa del boleto, pero se viaja peor. Los vagones de las formaciones llegan repletos de personas que se trasladan a sus trabajos. #trenes #pasajeros #Argentina #aumentodeltransporte"

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y 307% por encima de la inflación acumulada del período.

El tren metropolitano, aunque tuvo la menor suba nominal (741%), también superó ampliamente la dinámica general de precios con un aumento real del 119% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de $33,29 a $280. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a $330, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril.

Embed - C5N on Instagram: " Viajamos mal y pagamos mucho: ¿qué pasa con el transporte público? Informes de la UBA y el Conicet advierten que el sistema de tra nsporte actual evolucionó más en función de las necesidades empresariales y económicas que de las de los usuarios. Además, estudios recientes señalan que el aumento de tarifas y la reducción de subsidios impactaron de lleno en la calidad del servicio y en el bolsillo de quienes usan colectivos y trenes todos los días. Deslizá, y C5N te cuenta todos los detalles. @hmairalucia" View this post on Instagram

El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, ha provocado una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema total se redujo un 12,9% interanual, con bajas del 23,6% en trenes y 11,7% en colectivos.

Cuánto gasta un trabajador que cobra el sueldo mínimo y un estudiante becado por Progresar

La brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se ha ensanchado notoriamente. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de su ingreso en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

Desde CEPA explicaron que el deterioro se debe a que "las tarifas del transporte aumentaron muy por encima de la inflación general, mientras que el SMVM fue fijado sistemáticamente por debajo de ella".

En el análisis precisaron que el SMVM pasó de $156.000 en diciembre de 2023 a $357.800 en abril de 2026 e indicaron que es "un incremento nominal del 129% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 303,5% en el mismo período, implicando una caída real de aproximadamente 43% en el poder adquisitivo del salario mínimo".

La situación es igualmente crítica para los beneficiarios de la Beca Progresar. Debido al congelamiento del monto de la beca en $35.000 desde marzo de 2025 frente a los constantes aumentos de boletos, su poder de compra se desplomó un 87%. En diciembre de 2023, la beca permitía costear 839 viajes en colectivo con descuento, hoy apenas alcanza para 111 boletos.

AMBA vs. El resto del país

El informe de CEPA también remarcó la profunda brecha tarifaria entre el AMBA y el interior del país, profundizada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras que en el AMBA el boleto mínimo es de $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a los $2.300 y en Rawson a $2.192, lo que representa más de tres veces el valor metropolitano.

Detrás de estos aumentos, el análisis mencionó el alza en los costos operativos, particularmente del gasoil, que acumuló una suba del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando en más de 230 puntos porcentuales la inflación general.

Además, hizo referencia a la reducción real del 17,5% en el presupuesto del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026, señalando que ese ajuste compromete la inversión en mantenimiento y renovación de la red.