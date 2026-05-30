A menos de un mes de haber anunciado su separación, la pareja se volvió a mostrar junta con una imagen en redes sociales. “Cuando hay amor, todo se arregla”, había dejado la puerta abierta la famosa hace un tiempo atrás.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron a menos de un mes de haber anunciado su separación.

A principio de mayo, Pampita había confirmado su separación con Martín Pepa y dejó entrever que la distancia era un motivo de la ruptura. Sin embargo, ahora en las redes sociales el polista posteó una serie de imágenes con la modelo dando a entender que hay una reconciliación.

“Cuando hay amor, todo se arregla” , había mencionado hace unos días atrás la conductora cuando le preguntaron por su vínculo con su reciente pareja, ¿dando alguna pista que estaban juntos de nuevo? Todo parece indicar que sí .

En las últimas horas, en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, aseguraron que Carolina Ardohain viajó especialmente para reencontrarse con Pepa para darse una nueva oportunidad: “ Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar. Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor ”.

Más allá que el deportista tiene su cuenta de Instagram en privado, se filtraron las fotos que posteó junto a la modelo sin escribir nada, pero siempre acompañada de canciones que dejan en claro que sigue completamente enamorado. En la primera publicación en sus historias de Instagram se la ve a Pampita, sonriente, frente a una puerta roja acompañada por el hit de The Rolling Stone, Start Me Up.

Más tarde, compartió una selfie en la que ambos se muestran juntos y sonrientes, con Beautiful Girl de INXS, lo que dejó más que claro las versiones sobre la reconciliación.

Martín Pepa Pampita Instagram

El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña

En un nuevo aniversario del nacimiento de su primera hija, Pampita recordó a Blanca Vicuña publicando un desgarrador posteo con una reflexión sobre la pérdida de un ser querido. “Les presto mis zapatos”, escribió y adjuntó tres fotos con la niña.

La niña nació el 15 de mayo del 2006 y estaría cumpliendo 20 años. Su fallecimiento fue el 8 de septiembre del 2012 debido a una neumonía hemorrágica, luego de una infección causada por bacterias contraídas durante unas vacaciones en México, lo que le provocó una falla multisistémica, tras nueve días internada en Chile.

“Les presto mis zapatos a los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada, a los que no se les iluminó la vida con un hijo, a los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros de brillo”, inició el texto que publicó.