Amor, farándula y escándalo: las mujeres polémicas detrás de la Scaloneta

Acompañan dentro y fuera de la cancha, pero también marcan presencia. Quiénes son las mujeres detrás de los jugadores que se ganaron su propio lugar en los medios.

Éxitos profesionales, separaciones atravesadas por polémicas, cruces mediáticos y rumores que fueron titulares, las convirtieron en figuras seguidas de cerca por el público argentino. ¿Quiénes son las mujeres que acompañarán a la Selección argentina al Mundial 2026?

Lejos quedó la imagen de las mujeres que acompañaban a los futbolistas desde las sombras. Hoy, las parejas de los jugadores de la Scaloneta tienen visibilidad propia y generan interés por sus carreras, su actividad en redes sociales, sus historias de amor y, en algunos casos, por los escándalos que las tuvieron como protagonistas.

La joven se convirtió en una de las mujeres más comentadas de la Scaloneta luego de blanquear, en medio de un escándalo, su relación con Alexis Mac Allister. Si bien ambos se conocen desde la infancia y compartían el mismo círculo de amigos, su romance quedó envuelto en la polémica porque comenzó poco después de la separación del futbolista de Camila Mayan, con quien había compartido cinco años de relación y una vida juntos en Europa.

Ailén Cova Alexis Mac Allister Redes sociales

La controversia creció cuando se conoció que Ailén también tenía vínculo con Camila. Esto quedó en evidencia luego de que trascendió que Cova comentaba las fotos de la pareja con corazones, lo que alimentó las versiones de una supuesta traición y generó un fuerte debate en redes sociales.

Tanto Alexis como Ailén evitaron profundizar sobre el tema; la pareja siguió adelante con su relación, se instaló en Inglaterra y formó una familia, mientras que la separación con Mayan derivó en una disputa judicial que mantuvo el caso en el centro de la escena mediática durante meses.

captura cami mayan

Tini Stoessel

A diferencia de otras mujeres vinculadas a los futbolistas de la Selección, Tini Stoessel ya era una figura consagrada mucho antes de que su nombre quedara asociado al mundo del fútbol. Pero cuando la cantante se puso de novia con Rodrigo De Paul, inmediatamente quedó en el centro de una de las historias más polémicas del círculo.

El romance se confirmó pocos meses después de la separación del futbolista de Camila Homs, con quien había compartido más de una década de relación, tenían una hija y un bebé de apenas pocos meses. Esa cercanía entre el final de una relación y el inicio de la otra alimentó durante meses rumores de infidelidad y convirtió a Tini en una de las figuras más cuestionadas del momento, pese a que tanto ella como De Paul negaron que hubiera existido tal engaño.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. Instagram: rodridepaul

El escándalo crecía y ocupaba todos los programas de espectáculos: reclamos económicos, acusaciones cruzadas y versiones sobre el rol del futbolista como padre. En ese contexto, la cantante pasó a ser señalada como la "tercera en discordia", algo que generó una enorme presión mediática sobre la artista.

Pese a todo esto, la interprete apostó a la relación y acompañó al jugador. Asimismo, el romance estuvo atravesado por rumores, crisis, supuestas reconciliaciones y una separación. Tal fue la exposición que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Argentina. Actualmente, lejos de las críticas, la pareja volvió a apostar y disfruta plenamente del amor.

Antonela Roccuzzo

Con más de 30 millones de seguidores, es una de las más influyentes si hablamos sobre las mujeres de la Scaloneta. A diferencia de muchas, ella logró construir una imagen bajo perfil y más abocada a su familia y a los negocios. La relación con Lionel Messi tiene historia: se conocieron en Rosario, cuando eran chicos, y nunca más se volvieron a separar. Muchos definen su historia como una película de amor.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales. Instagram: @antonelaroccuzzo

Hoy es una de las argentinas con más presencia en las redes sociales, colaborando con marcas internacionales y convirtiéndose en una referente de estilo de vida. Lejos de los conflictos que suelen rodear al mundo del fútbol, Roccuzzo se convirtió en una figura admirada por acompañar al 10 desde sus primeros pasos en Europa hasta consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina.

Ludmila Isabella

Modelo e influencer, ya tenía cierta exposición mediática por su anterior relación con Lautaro Acosta, exfutbolista e ídolo de Lanús, con quien tuvo un hijo y protagonizó una conflictiva separación que incluyó denuncias por violencia de género seguido de amenazas.

ludmila isabella y nicolas gonzalez En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid. instagram

Luego, a comienzos de 2026, estuvo en los portales de espectáculos cuando Nicolás González decidió oficializar el vínculo a través de las redes sociales, mostrando por primera vez una faceta más íntima de su vida privada. Desde entonces, la pareja quedó en medio de rumores de problemas con la familia de Ludmila, infidelidad y hasta la confirmación de un embarazo, aunque desde el entorno de ella lo negaron. En este contexto, se habla de que Ludmila aún tiene problemas judiciales con su ex por el hijo en común, y debido a esto ella no confirmaría el segundo embarazo.

Valentina Cervantes

La pareja de Enzo Fernández tiene una gran presencia en las redes y también en la televisión. La influencer y modelo acompañó al campeón del mundo desde sus primeros pasos en River Plate, cuando todavía estaban lejos de los lujos y el fútbol internacional. De hecho, en una nota ella recordó que vivieron durante mucho tiempo en un alquiler que pagaba el representante del futbolista, porque Enzo aún no percibía un sueldo.

La pareja se conoció siendo adolescentes y ella acompañó cada etapa del crecimiento profesional de Enzo. Mientras él comenzaba a destacar en el fútbol, ella trabajaba y estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, decidió poner en pausa su carrera para acompañarlo cuando fue transferido al Benfica de Portugal y luego al Chelsea de Inglaterra.

Enzo Fernández Valentina Cervantes Captura Instagram

Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos, Olivia y Benjamín. Durante años, Valentina mantuvo un perfil bajo, pero con el tiempo se consolidó como influencer en redes sociales: allí comparte contenido relacionado con la maternidad, la moda y su vida cotidiana.

En 2024, su nombre ocupó todos los portales cuando se confirmó su separación de Enzo Fernández. La ruptura generó una fuerte repercusión mediática y dio lugar a versiones de terceros en discordia y supuestas infidelidades. Lejos de alimentar la polémica, Cervantes optó por mantener un discurso conciliador, tomarse un tiempo y priorizar el bienestar de sus hijos. Meses después, la pareja sorprendió al anunciar su reconciliación.