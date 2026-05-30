30 de mayo de 2026 Inicio
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El papá de Agostina Vega aseguró que Claudio Barrelier no actuó solo: "Hay cómplices"

Gabriel Vega brindó su primera declaración desde que la hija se encuentra desaparecida y apuntó contra el principal sospechoso y único detenido en la causa. Luego cuestionó la actitud de la madre al señalar: “Si tiene más información que la diga y que se haga cargo".

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“No voy a parar hasta encontrar a Agostina

“No voy a parar hasta encontrar a Agostina", aseguro su padre. 

Gabriel Vega, el padre de Agostina, la joven de 14 años que hace una semana se encuentra desaparecida en Córdoba, habló de la causa este sábado por primera vez y aseguró que Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido, no actuó solo. "Hay cómplices", señaló, previo a cuestionar la actitud de la madre al señalar: “Si tiene más información que la diga y que se haga cargo".

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El hombre detalló que se enteró de la desaparición de su hija por un llamado del padrino de Agostina cuando se encontraba pasando el fin de semana con su esposa y amigos en Merlo, San Luis: "Me agarró una crisis de nervios tremenda".

Al llegar a la provincia el día lunes, reveló que comenzó una investigación por su parte: “Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras".

“La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó Gabriel en una entrevista con TN.

agostina vega
Agostina Vega est&aacute; desaparecida hace una semana en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Agostina Vega está desaparecida hace una semana en Córdoba.

En este marco, pidió a los medios que no entorpezcan la investigación y que el foco principal es encontrar a su hija: “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada, así de simple”. "Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer“, remarcó.

Búsqueda de Agostina Vega: las contradicciones en los testimonios

Las contradicciones del imputado también siguen siendo uno de los puntos centrales de la causa. En un primer momento negó que Agostina hubiera ingresado a su vivienda, aunque posteriormente terminó reconociéndolo. Ahora también deberá explicar los movimientos del Ford negro y su presencia en la zona donde actualmente se concentra la búsqueda.

Por este motivo, el fiscal Raúl Garzón ordenó un nuevo allanamiento en su domicilio durante la noche del viernes, procedimiento que, según trascendió, habría aportado elementos de interés para la causa.

Mientras tanto, la familia de la adolescente atraviesa momentos de enorme angustia. El viernes realizó una marcha en el centro de Córdoba para reclamar avances en la búsqueda y pedir por la aparición de Agostina. Aunque mantienen la esperanza de encontrarla con vida, reconocen que las últimas revelaciones generan una creciente preocupación. La madre de la joven incluso sufrió una descompensación durante la movilización, reflejo de la tensión acumulada tras una semana sin respuestas.

Qué pasó con Agostina Vega

La reconstrucción de los hechos indica que Agostina salió de su casa el sábado pasado alrededor de las 22.30 con la excusa de buscar comida en la rotisería de sus abuelos, pero en realidad tomó un remís que la llevó hasta la vivienda de Barrelier.

También se conoció que había enviado mensajes a amigas mencionando una supuesta sorpresa para su madre. Desde entonces no volvió a ser vista. Ahora, todas las miradas están puestas en los resultados de los rastrillajes en Ampliación Nuevo Ferreira, donde los investigadores esperan encontrar pistas que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente desaparecida.

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