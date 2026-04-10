Crisis de los colectivos: nuevo día de demoras y largas filas en las principales paradas en el AMBA

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve nuevamente afectado luego de la medida de fuerza que impulsó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en medio de reclamos por retrasos en los pagos. Ante esto, los usuarios vuelven a hacer largas filas y se generan demoras en el viaje.

Si bien la medida terminó, las empresas de colectivo vuelven a prestar servicio normal, pero no se ve reflejado en las principales terminales como Constitución, Retiro y Liniers. Los pasajeros aclaran que siguen viajando mal y temen que continúe así la próxima semana.

Desde Transporte emitieron un comunicado para explicar la situación actual: “Se recordó que el día de ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifariasdel transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes ”

Pero el reclamo no terminó: “Como medida inmediata, se definió la realización de unamesa técnica el próximo martes por la mañana, orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció reunión para el lunes

El ministro Martín Marinucci contó la situación actual de los colectivos en provincia: “Nunca fuimos convocados a una reunión cosa lógica porque instaló el gobierno nación lo de aumentar la tarifa de combustible. Nosotros hemos convocado el lunes a las cámaras a las 12hs para trabajar sobre la coyuntura, la única manera de sostener el servicio es con tarifa y subsidio”.

“Hoy estamos haciendo efectivo el 64% del anticipo del mes de abril que tenía que ser el 50%, pero el Gobernador aumentó para que los empresarios del transporte puedan hacer frente al acuerdo paritario que reconocemos al sistema y poder regularizar su servicio. De esta manera, trabajar sobre un esquema”, agregó en C5N.

Y concluyó: “Estoy convencido que se pudo haber evitado. Ha habido una decisión que no ha sido ni siquiera informada con el transportista. Entendemos la realidad que vive hoy el empresario del transporte. Lo único que debería pagar la nación a los usuarios del transporte de la provincia de Buenos Aires es el atributo social que son uno $16 mil millones por mes contra $70 mil que pone la provincia y desde diciembre no lo paga”.