Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil Era considerado como una joven promesa del cine independiente nacional y trabajó con reconocidos artistas como Bizarrap, Trueno y J Balvin. Se trata de una de las víctimas fatales del accidente por el cual también falleció el youtuber Gaspi. Por Agregar C5N en









Lucas Vignale tenía 29 años.

A lo largo de los últimos años, Vignale trabajó junto a reconocidos artistas de la música urbana como Bizarrap, Trueno y J Balvin, consolidándose como una figura en ascenso dentro de la industria. También había participado en el largometraje El tren fluvial, junto a su amigo Toto Ferro. El film fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026 y recibió elogios de la crítica y posicionó a ambos realizadores como nuevas voces del cine argentino contemporáneo.

Antes de alcanzar notoriedad internacional, dirigió el cortometraje La Pasión y trabajó intensamente como editor y realizador, siempre con una estética propia y cercana a las nuevas generaciones.

Lucas Vignale Lucas Vignale tenía 29 años. El joven de 29 años se encontraba de viaje en Río de Janeiro y poco antes del trágico accidente en helicóptero, compartió en su cuenta de Instagram un video frente al Cristo Redentor. La escena, envuelta en neblina y humo, adquirió un aire místico luego de conocerse su muerte, como si se elevara hacia el cielo.

El momento estaba acompañado por The Piano Drop, una pieza que abre Ravedeath, 1972, sexto álbum del músico canadiense Tim Hecker, referente de la música electrónica y ambiental que le sumó una resonancia lúgubre al posteo.

La despedida de Bizarrap a Lucas Vignale: "Hasta siempre amigo" En tanto, el compositor Bizarrap le dedicó una publicación a Vignale debido a su muerte. "Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables", expresó. Bizarrap historia Lucas Vignale La publicación de Bizarrap. Instagram (@bizarrap)