A qué hora juegan O'Higgins y Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize se impuso 1-0 en la ida disputada en La Bombonera y buscará sostener la ventaja para pasar a octavos. Por Agregar C5N en









A qué hora juegan O'Higgins y Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca enfrentará este jueves a O'Higgins en Chile por el partido de vuelta de la serie, con el objetivo de avanzar a los octavos de final. El encuentro comenzará a las 21:30 en el estadio El Teniente y tendrá como árbitro al colombiano Wilmar Roldán.

El Xeneize llega con una ventaja mínima luego de haberse impuesto 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera. El único gol del encuentro fue convertido por Miguel Merentiel, quien aprovechó una asistencia magistral de Leandro Paredes para darle el triunfo al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

View this post on Instagram En el ámbito local, Boca viene de un duro golpe. En su debut en el Torneo de Primera División, cayó 3-0 frente a Riestra, por lo que buscará recuperarse rápidamente y conseguir la clasificación en territorio chileno.

Además, el Xeneize no podrá contar con el volante chileno Carlos Palacios. El futbolista sufrió una nueva molestia muscular durante el entrenamiento del martes y quedó descartado para viajar a Chile. Su ausencia será una baja importante para el conjunto argentino en un partido decisivo. El ganador de la serie entre Boca y O'Higgins se medirá en los octavos de final contra Recoleta de Paraguay.

Horario y dónde ver a O'Higgins y Boca El partido comenzará a las 21:30 y será televisado por DSports. También se podrá seguir de manera online desde una computadora o cualquier dispositivo móvil a través de Disney+ y la plataforma de streaming DGO. Para acceder a la transmisión mediante la plataforma de ESPN será necesario contar con una suscripción mensual previa.