Macuco Safari: cómo es la excursión en Cataratas donde volcó un bote y murió un turista La embarcación navegaba por el río Iguazú cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, se dio vuelta campana en el medio cauce. Hay una persona desaparecida y varios heridos. "¡Una experiencia inolvidable!", lo promociona en su web la empresa realizadora con 40 años de experiencia en el sector. Por Agregar C5N en









Se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las Cataratas.

Un turista de paises bajos murió este martes mientras realizaba una excursión en las Cataratas del Iguazú, del lado brasilero. Durante la atracción, denominada Macuco Safari, es realizada por una empresa homónima que la ofrece en su sitio web como "una experiencia inolvidable".

La información marca que el bote realizaba una excursión turística por el río Iguazú cuando volcó durante el recorrido y sus ocupantes cayeron al agua, lo que dio lugar a un amplio operativo de búsqueda y rescate en el que participan equipos de emergencia de Brasil con apoyo de embarcaciones y trabajadores del lado argentino.

El gomón trasladaba al menos a seis integrantes de una familia oriunda de Países Bajos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, dio vuelta campana en el cauce del río. La información difundida hasta ahora por medios locales señala que uno de los integrantes de la familia ha fallecido por causa del accidente.

La tragedia golpeó a las Cataratas. Macuco Safari: cómo es la excursión "El Safari Macuco ofrece una experiencia única dividida en tres emocionantes etapas: Selva, Sendero y Paseo en Barco. Comenzando con un recorrido de 2 km a través de la exuberante selva del Parque Nacional Iguaçu, los visitantes son transportados en vehículos eléctricos ecológicos, que ofrecen vistas panorámicas de la diversa flora y fauna que los rodea", explica la empresa en su sitio web.

Luego describen que distintos guías bilingües "los acompañan en una caminata de 600 metros por el bosque, compartiendo información fascinante sobre la flora y fauna local, lo que permite un contacto más cercano con la naturaleza y la oportunidad de avistar animales salvajes".

"Al final del sendero, los visitantes llegan a la plataforma de embarque, donde encontrarán una tienda de recuerdos, baños y taquillas para mayor comodidad durante el recorrido", agregaron. En la tercera etapa de la excursión, detallan, "los visitantes abordan uno de los barcos bimotores del Safari Macuco para un emocionante paseo por el río Iguaçu, que ofrece vistas espectaculares de las Cataratas del Iguazú y la oportunidad de sentir la energía del agua en un refrescante baño".