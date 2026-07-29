Tras los agravios de Javier Milei a Lula da Silva, el Gobierno intenta bajarle el tono al conflicto diplomático con Brasil

El canciller Pablo Quirno aseguró que "la diferencia es que Argentina no eleva ni ha elevado este tema a nivel institucional". "El carril político e ideológico va por otro lado. Estamos en una contienda electoral en la que ellos quieren que salga de una manera y nosotros de otra", expresó.

El Gobierno intentó este martes bajarle el tono al conflicto diplomático desatado con Brasil, luego de que el presidente Javier Milei viaje a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, agravie discursivamente al actual jefe de Estado, Lula Da Silva, y denuncie que formó parte de la campaña antiargentina. El canciller Pablo Quirno puso paños fríos a la situación al asegurar que " Argentina no eleva ni ha elevado este tema a nivel institucional".

El vicepresidente de Brasil apuntó contra Milei tras el ataque a Lula: "Perjudica a la Argentina"

A comienzos de semana, la administración brasilera decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli , para interiorizarse sobre las embestidas del Presidente a líder del Partido de los Trabajadores (PT). El vocero Adrián Ravier había dado el martes el primer paso para descomprimir la situación entre ambos países al asegurar en conferencia de prensa que “no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”.

Ante la consulta en una entrevista por Radio Mitre, de si era necesario que Milei insulte a Lula durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, Quirno enmarcó lo ocurrido en "una serie de episodios que viene ocurriendo entre Brasil y Argentina por diferencias políticas e ideológicas que tienen, que vemos el mundo de una manera totalmente diferente".

"Ese es el marco de la discusión, el Presidente participó de un acto partidario. Evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil. Creo que no vale la pena entrar en la situación de quien dijo esto o lo otro . Acá pasamos de que no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país y Brasil lo hizo. Olvidémonos de Milei. El gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro también se llevaron mal. Hay evidentemente una diferencia ideológica muy marcada", agregó el canciller.

De esta manera, Quirno llevó tranquilidad al aclarar que el país "no eleve ni a elevado este tema a nivel institucional. Separamos lo que es el carril político ideológico del carril institucional. Nosotros hemos tenido episodios de esta naturaleza a los cuales no hemos respondido".

El vicepresidente de Brasil apuntó contra Milei tras el ataque a Lula: "Perjudica a la Argentina"

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, elevó el tono de la disputa diplomática con la Argentina al cuestionar duramente las declaraciones de Javier Milei contra Lula da Silva. Según sostuvo, la postura del mandatario argentino perjudica a nuestro país en un momento sensible para el vínculo bilateral.

Durante un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos realizado en San Pablo, el funcionario calificó el penoso episodio y afirmó: "Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país".

Alckmin también consideró que la participación de Milei en un acto político en Brasil representó una intromisión en la política interna. "Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país y, además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera", expresó.

El vicepresidente recordó además la importancia del vínculo económico entre ambas naciones y destacó que "Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil", al remarcar la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países.

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva durante su visita a Brasil

La tensión entre ambos gobiernos se profundizó el sábado, cuando Milei viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Durante su discurso, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra Lula y también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

En ese acto, Milei calificó al presidente brasileño de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", mientras que al magistrado De Moraes lo llamó "basura calva". Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del gobierno de Brasil, que convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su malestar.