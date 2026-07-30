Lula da Silva tildó de "payasada" los dichos de Javier Milei en Brasil y aclaró: "No voy a pelearme con ese tipo"

El mandatario habló en un acto partidario, explicó que "no dije nada" porque "mi relación es la de un jefe de Estado con el Estado". "Me gusta el pueblo argentino y no cambiaré nada por culpa de esa cosa", remarcó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió por primera vez, y de manera formal, a las agresiones e insultos expresados por su par Javier Milei en San Pablo durante el evento donde Flavio Bolsonaro lanzó su candidatura presidencial para los comicios de octubre. "No voy a pelearme con ese tipo", aseguró el líder del Partido de los Trabajadores (PT), previo a tildar de " payasada " las palabras del jefe de Estado, que desataron una escalada diplomática entre ambos países.

Un chef marplatense pelea por su vida tras un accidente en moto en Brasil: las sospechas de su familia

"¿Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina? No dije nada porque mi relación es de Jefe de Estado con Estado y me gusta el pueblo argentino y no cambiaré nada por culpa de esa cosa", expresó en un primer momento Lula durante un acto en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en el que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

Luego resaltó la importancia de dejar un mensaje de reflexión, frente a los agravios de Milei: "Aprendí demasiado temprano a caminar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a disfrutar del respeto y respetar a la gente. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco soy peor que nadie y que no soy el menos sabio".

"Solo quiero ser el mismo y quiero tener la oportunidad de hacer todo lo que lo demás pueden hacer. Quiero decirle que mientras yo sea presidente mientras esté vivo nadie de afuera podrá intervenir en las elecciones brasileñas ", completó Lula.

. @LulaOficial : "¿Ustedes vieron la PAYASADA que vino a hacer Milei?" Sí, Lula, lo vimos. El problema es que el show de @JMilei dura unos minutos, pero las consecuencias las pagamos todos los argentinos. pic.twitter.com/zf6u2fjcPD

Durante el miércoles, el Gobierno había intentando bajarle el tono al conflicto con el gigante sudamericano luego de que el canciller Pablo Quirno asegure que " Argentina no eleva ni ha elevado este tema a nivel institucional".

A comienzos de semana, la administración brasilera decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, para interiorizarse sobre las embestidas del Presidente a líder del Partido de los Trabajadores (PT). El vocero Adrián Ravier había dado el martes el primer paso para descomprimir la situación entre ambos países al asegurar en conferencia de prensa que “no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales”.

Ante la consulta en una entrevista por Radio Mitre, de si era necesario que Milei insulte a Lula durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, Quirno enmarcó lo ocurrido en "una serie de episodios que viene ocurriendo entre Brasil y Argentina por diferencias políticas e ideológicas que tienen, que vemos el mundo de una manera totalmente diferente".

El vicepresidente de Brasil apuntó contra Milei tras el ataque a Lula: "Perjudica a la Argentina"

Durante un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos realizado en San Pablo, Geraldo Alckmin había calificado el penoso episodio y afirmó: "Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país".

Alckmin también consideró que la participación de Milei en un acto político en Brasil representó una intromisión en la política interna. "Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país y, además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera", expresó.

El vicepresidente recordó además la importancia del vínculo económico entre ambas naciones y destacó que "Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil", al remarcar la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países.