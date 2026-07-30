Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de julio

El oficial minorista opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, en una semana marcada por la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una señal de respaldo al Gobierno.

El dólar oficial atraviesa una semana de estabilidad.

El dólar se equilibró tras la visita de Georgieva y cerró por encima de los $1.500

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673 .

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo , presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor, ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.496.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.592,74, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.517,33.