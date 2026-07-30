El video subido de tono de Nicolás Tagliafico y su esposa mientras están de vacaciones: mimos y una mordida íntima

Tras el Mundial 2026, el defensor y Carolina Calvagni disfrutan de un descanso en Grecia, donde una divertida grabación espontánea generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Las vacaciones de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni quedaron en el centro de la conversación en las redes sociales luego de que se viralizara un video grabado durante su descanso, en el que la pareja protagoniza un momento espontáneo, cargado de complicidad y humor.

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Tras la intensa participación del defensor con la Selección argentina en el Mundial 2026 , el futbolista eligió desconectarse junto a su esposa en un exclusivo destino de playa, donde ambos compartieron postales y videos de su intimidad cotidiana con sus seguidores.

El fragmento que recorrió las plataformas muestra a Tagliafico abrazando a Calvagni en un ambiente relajado y, en medio de los mimos, realizando una sorpresiva mordida en una zona íntima de su esposa , quien reaccionó entre risas. La escena fue interpretada por la enorme mayoría de los usuarios como una broma de pareja y no estuvo acompañada por declaraciones de los protagonistas. Justamente esa naturalidad fue la que terminó impulsando la viralización del contenido.

"Dumpsito feliz" , escribió caro en un carrete de fotos que acompañó con el video y tres emoticones: un corazón celeste, un delfín y la bandera de Grecia, destino en el que disfrutan sus vacaciones. En los comentarios, Nico —muy picaresco— posteó: "Uff es una locura, y el paisaje también, lindo!" .

Las imágenes contrastan con la tensión deportiva que vivió el lateral izquierdo hace apenas unas semanas. Después de una exigente Copa del Mundo, donde fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto argentino y tuvo un rendimiento sobresaliente en la final, el defensor decidió alejarse del foco futbolístico para disfrutar de unos días de descanso junto a la mujer que lo acompaña desde hace más de una década.

Las publicaciones compartidas por ambos muestran playas de aguas cristalinas, atardeceres, rondas de mate y momentos familiares. Entre las imágenes también llamó la atención un termo decorado con stickers de la AFA, de la conquista de Qatar 2022 y de Lionel Messi, un guiño que fue ampliamente comentado por los fanáticos.

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Cómo se conocieron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

La historia de amor entre Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni comenzó varios años antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional con la Selección Argentina. Ambos se conocieron siendo muy jóvenes gracias a un grupo de amigos en común y rápidamente iniciaron una relación que se consolidó mientras el defensor desarrollaba su carrera en el fútbol argentino.

Tiempo atrás, Carolina Calvagni que conoció a Nicolás Tagliafico gracias a una amiga de su mamá, quien le mostró el perfil del futbolista en Facebook y la animó a enviarle una solicitud de amistad. Aunque él la aceptó rápidamente, recordó entre risas que "pasaron los días, pero no había señal de que me hablara", por lo que decidió dar el primer paso con un "hola, ¿cómo estás?".

Tagliafico le respondió al día siguiente antes de ir a entrenar y comenzaron a conversar durante un tiempo hasta concretar su primera cita, un almuerzo después de una práctica. "Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos", afirmó Calvagni, quien destacó que con el tiempo decidieron convivir y construir una vida juntos.

Durante los primeros años compartieron el crecimiento profesional de Tagliafico, primero en Banfield, luego en Independiente y más tarde durante su exitoso paso por el Ajax de los Países Bajos. Calvagni lo acompañó en cada mudanza, construyendo una relación que siempre se mostró muy sólida tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales.

En 2022 la pareja dio un paso importante al casarse en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos, pocos meses antes de que Tagliafico levantara la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar. Desde entonces, ambos suelen compartir viajes, desafíos deportivos, momentos familiares y situaciones descontracturadas que habitualmente generan una enorme repercusión entre sus seguidores.