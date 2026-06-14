El doloroso mensaje de Juli Savioli, la ex novia de Gaspi tras el accidente: "¿Esto es real?"

La actriz preguntó en Instagram si estaba "confirmado" que el youtuber de 23 años había fallecido en un choque entre helicópteros en Río de Janeiro.

Julieta Savioli fue de las primeras en romper el silencio por la muerte de Gaspi en un choque de helicópteros en Río de Janeiro porque al no creer en la información que circulaba al respecto preguntó en su Instagram sobre su veracidad. " ¿Alguien sabe si esto es real, si está confirmado? ", cuestionó la actriz este domingo.

Video: así fue el choque entre dos helicópteros en Brasil en el que murió Gaspi

La influencer aseguró que le estaban llegando "un montón" de mensajes y que la habían contactado de Crónica, pero que ella "recién" se había enterado de lo sucedido. La pareja había terminado su relación a principios de 2023 luego de que se filtrara que el youtuber le había sido infiel con otras chicas cuando salía de fiesta.

Juli solo volvió a referirse a Gaspi para hablar sobr e la ruptura de una relación con "manipulación" y "comunicación muy errada" que duró seis o siete meses "fuertes" y cómo lidió con la recuperación emocional posterior.

" Tuve que pedir ayuda porque estaba en una en la que ni yo podía saber quién pingo era . Le tuve que pedir ayuda a mi familia: 'basta, dejenme, saquenme'", había detallado la joven en el canal de streaming Hispa y definió su rol en el vínculo como "donar tu cuerpo, tu vida y tu mentalidad a otra persona".

La doblajista de 24 años había concluido que Gaspi "ni siquiera tendría que haber entrado" a su vida. El youtuber le había pedido ser novios arriba del escenario del Argentina Game Show en 2023 tras definirla como "una personita muy linda" y afirmar que estaba enamorado.

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Quién era Gaspi, el youtuber que murió en Brasil

Su nombre real era Gaspar Prim Díaz, murió en un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro por el cual se registraron al menos otras cinco personas fallecidas. Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó un incendio en el lugar.

Acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus polémicos videos. En el último año participó en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos en España, que reúne millones de visualizaciones.

El youtuber argentino había nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y ganó notoriedad cuando todavía era adolescente. Se caracterizó por su manera de saludar en los videos y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles, ya que abordaba a desconocidos y generaba situaciones que después se viralizaban en las redes sociales.

En tanto, debido a su crecimiento, recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes del streaming en Latinoamérica. Luego sufrió un periodo de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese lapso, reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

También mantenía una estrecha relación con figuras del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, lo que lo llevó a colaborar con varios influencers y artistas internacionales.